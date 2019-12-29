مال وأعمال

أكد تقرير شركة «Ofeed» ان التذبذب سيطر على أداء العملات خلال الأسبوع الماضي بسبب ضعف أحجام التداول واغلاق العديد من الأسواق بسبب عطلات أعياد الميلاد، الأمر الذي أثر على أسواق العملات لتشهد تذبذباً كبيراً، بينما ارتفعت أسعار السلع لتصل إلى مستويات قياسية.

خلى الأسبوع الماضي من البيانات الاقتصادية المهمة عن الاقتصاديات العالمية باستثناء الولايات المتحدة الأميركية التي أعلنت عن طلبات السلع المعمرة حيث انخفضت بنسبة 2.0 في المئة بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.5 في المئة.

بينما أظهرت إحصائية صدرت نهاية الأسبوع إلى ارتفاع نسبة مشتريات المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية عن طريق الانترنت إلى مستويات قياسية ما يعكس ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأكبر عالمياً. وقال تقرير Ofeed ان الدولار شهد تراجعاً خلال الأسبوع الماضي مقابل سلة من العملات الرئيسة، حيث سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى عند 96.79.

بينما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي وسجل أعلى مستوى عند 1.1148 بالرغم من غياب البيانات الاقتصادية عن منطقة اليورو، أيضاً ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع وسجل اعلى مستوى عند 1.3076.

السلع

أما عن السلع فكان لها نصيب الأسد من الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، فقد ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي لتخترق حاجز المستوى النفسي 1500 دولار للأونصة، ويسجل أعلى مستوياته منذ سبعة أسابيع عند 1514.02 دولاراً للأونصة، يأتي هذا في ظل استمرار التوترات وعدم اليقين بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب استمرار الغموض بشأن البريكست.

يذكر أن الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بعد أن استقرت تداولاته حول المستوى 1460 دولار للبرميل لفترة من الوقت استعاد خلالها الزخم الكافي للارتفاع مجدداً واختراق مستوى الدعم النفسي عند 1500 دولار للأونصة.

ضعف مستويات الدولار وعدم التأكد الذي أصاب الأسواق بشأن اتفاقية التجارة بين الصين والولايات المتحدة أسهم بشكل كبير في تزايد الطلب على المعدن النفيس، الذي يعد الملاذ الآمن في الأسواق المالية خلال فترات عدم اليقين. من جانب آخر، نجد أن الغموض المصاحب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولجوء رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إلى إعداد قانون لضمان عدم مد الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا قد أسهم في تزايد مخاوف المستثمرين خاصة خلال فترة نهاية العام التي تتميز بالتذبذب الحاد في التداولات بسبب عطلات الأسواق.

كل هذا دفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، لينهي الذهب عام 2019 بأداء إيجابي استكمالا لأدائه الجيد خلال هذا العام.

هذا وقد ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تداولات الأسبوع الماضي لتسجل أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد البيانات إيجابية عن الاقتصاد الأميركي التي ساعدت على عودة الثقة في الاقتصاد العالمي، إلى جانب مساعي منظمة الأوبك لخفض معدلات الإنتاج.

سجلت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر عند 61.94 دولاراً للبرميل، من جهة أخرى ارتفع خام برنت لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 68.24 دولارا للبرميل بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 67.89 دولارا للبرميل.

وعلى الرغم من ذلك فقد قفز سعر خام برنت بأكثر من الربع في عام 2019، في حين ارتفع خام غرب تكساس بحوالي 35 في المئة، مدفوعًا بتحركات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين الآخرين بما في ذلك روسيا للحد من الإنتاج. في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت أوبك وحلفاؤها على تمديد وتعميق تلك التخفيضات.

