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مال وأعمال

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توقعات الأسبوع المقبل


اشار تقرير «Ofeed» الى ان متابعي الأسواق المالية سيكونون على عدد بعض التقارير المهمة على رأسها مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي النهائي الصادر من عدد من الاقتصادات الكبرى والذي من المحتمل أن يعطي بعض ملامح عن النمو في الربع الأخير من العام.
من الضروري أن ننوه على أنه مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الصادر من الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يحظى بأهمية كبيرة في ظل انتظار الأسواق لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. ولكن من المتوقع أن يستمر تراجع حجم التداولات والهدوء مع غياب المستثمرين نتيجة عطلات العام الميلادي الجديد.


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