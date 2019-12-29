مال وأعمال

قال تقرير Ofeed ان الذهب سجل أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر في الأسبوع الماضي وذلك بعد أن أدى ارتفاع الآمال بإمكانية توصل كل من الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري مبدئي إلى تراجع الدولار. سيعتمد المعدن الأصفر هذا الأسبوع إلى حد كبير على البيانات الاقتصادية المهمة الصادرة من الاقتصادات الكبرى حيث أنه في حالة تزايد القلق حيال تباطؤ وتيرة النمو العالمي فمن الممكن أن يعطي ذلك بعض الدعم للمعدن الأصفر، ولكن من الضروري البقاء فوق مستوى 1500 دولار للأونصة.

وفيما يتعلق بالنفط الخام، فقد تمكنت الأسعار من تحقيق ارتفاعات كبيرة في الأسبوع المنصرم نتيجة التفاؤل من قرب وصول الولايات المتحدة والصين لاتفاق ومع استمرار أوبك وحلفاؤها بوضع سقف لإنتاجهم من النفط. من المتوقع أن تتأثر أسعار النفط هذا الأسبوع بآخر التطورات التجارية والبيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي وتقرير مخزونات النفط الأميركية.

