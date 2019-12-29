مال وأعمال

ارتفعت أسعار النفط لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي ، متمسكة بأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر بعد بيانات جديدة أظهرت تراجع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع بكثير، في حين تدعمت موجة صعود في سوق الأسهم قرب نهاية السنة بأرقام اقتصادية قوية وتفاؤل حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وصعد خام برنت 24 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 68.16 دولاراً للبرميل، أعلى مستوياته منذ منتصف سبتمبر. وصعد خام القياس العالمي حوالي 27 في المئة منذ نهاية 2018. وزاد خام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات ليغلق على 61.72 دولاراً للبرميل، وهي ذروة ثلاث سنوات أيضا. وخام القياس الأميركي مرتفع 36 في المئة هذا العام. وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 5.5 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر إلى 441.4 مليون برميل، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة. وفاق التراجع بكثير توقعات المحللين التي كانت لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

