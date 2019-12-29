مال وأعمال

بين شد وجذب عقدت العديد من جولات التفاوض بين الولايات المتحدة والصين خلال عام 2019 في مسعى للتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب التجارية بين اكبر اقتصادين في العالم. وفيما يلي ابرز المحطات التي شهدتها الحرب التجارية بين البلدين خلال عام 2019 :

? 29 يناير: وزارة العدل الأميركية توجه مجموعة من التهم الجنائية الى شركة (هواوي) الصينية لتكنولوجيا المعلومات تشمل الاحتيال المصرفي وسرقة التكنولوجيا وعرقلة سير العدالة.

? 7 فبراير: شركة هواوي الصينية لتكنولوجيا المعلومات تخصص ملياري دولار لمعالجة القضايا الأمنية التي أثارتها الحكومة البريطانية حول اتهامها بالتجسس لصالح الصين .

? 7 مارس: شركة «هواوي» الصينية لتكنولوجيا المعلومات تقيم دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب فرض واشنطن حظرا يقيد وكالات فيدرالية أميركية من استخدام منتجات الشركة .

? 1 مايو: وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون يقال من منصبه بعد تحقيقات في تسريب معلومات عن مناقشة قضية شركة هواوي الصينية لتكنولوجيا المعلومات داخل مجلس الأمن الوطني البريطاني .

? 15 مايو: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن حالة طوارئ وطنية لحماية شبكات الكمبيوتر الأميركية من هجمات الكترونية معادية ويصدر أمرا بمنع الشركات الأميركية من استخدام شبكات الاتصال الأجنبية وعلى رأسها شركة هواوي الصينية لتكنولوجيا المعلومات .

? 20 مايو: شركة غوغل الأميركية تمنع شركة هواوي الصينية لتكنولوجيا المعلومات من الحصول على بعض التحديثات لنظام التشغيل «اندرويد».

? 22 مايو: شركة «إيه آر ام» لصناعة شرائح المعالجات الدقيقة ومقرها بريطانيا تعلن وقف تعاملاتها مع شركة «هواوي» الصينية لتكنولوجيا المعلومات .

? 23 مايو: شركتا «توشيبا» و«باناسونيك» اليابانيتان تعلنان تعليق أعمالهما التجارية مع عملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي» امتثالا لقرار الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركة الصينية .

? 24 نوفمبر : شركة «مايكروسوفت» تعلن حصولها على ترخيص من الحكومة الأميركية لتصدير البرامج الى شركة هواوي الصينية في خطوة تعد تطورا إيجابيا في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن .

? 2 ديسمبر: الصين تعلن فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأميركية غير الحكومية بما فيها منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية وذلك ردا على اعتماد واشنطن قانونا بشأن حماية حقوق الانسان والديموقراطية في هونغ كونغ .

? 4 ديسمبر: لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية تفرض قيودا على مزودي خدمات الهاتف المحمول في المناطق الريفية الأميركية تمنعهم من شراء معدات شركة هواوي الصينية .

? 5 ديسمبر: شركة الاتصالات الصينية هواوي ترفع دعوى قضائية على أميركا بعد تصنيف واشنطن لها على انها تشكل تهديدا للامن القومي الأميركي .

? 7 ديسمبر: الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينتقد البنك الدولي ويدعوه للتوقف عن اقراض الصين .

? 9 ديسمبر: الحكومة الصينية تصدر امرا بالتخلص من كل المعدات والبرامج المعلوماتية الاجنبية المنشأ من المكاتب الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة في فترة أقصاها ثلاث سنوات .

? 13 ديسمبر: الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن ان بلاده توصلت الى اتفاق المرحلة الاولى للتجارة مع الصين والذي ستعلق واشنطن بمقتضاه فرض رسوم جمركية على السلع الصينية وتخفض اخرى في مقابل شراء بكين مزيدا من السلع الزراعية الأميركية .

? 15ديسمبر: السلطات الصينية تقرر تعليق فرض الرسوم الجمركية الإضافية على بعض السلع الأميركية بعد اتفاق واشنطن وبكين على مرحلة أولى من الاتفاق التجاري .

? 18 ديسمبر: شركة هواوي الصينية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تعلن وضع خطة لتصنيع معداتها وقطع الغيار في أوروبا في محاولة للهروب من العقوبات الأميركية.

