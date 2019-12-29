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أقامت المدرسة الأكاديمية الباكستانية احتفالية IGCSE بمحافظة الأحمدي بحضور رائد عمر مدير G.C.C لجامعة كامبريدج ود.سعد المنير المهنا صاحب مدرسة الهدف ومسؤولين من المجلس الثقافي البريطانى..

وكانت نور الهدى هي مضيفة الحدث، تم عزف النشيد الوطني لكل من الكويت وباكستان لبدء الفعاليات، وبعد تلاوة القرآن الكريم، قام المدير شماس ضياء بالترحيب بجميع الضيوف الكرام واستعرض أبرز إنجازات المؤسسة.

قام رائد بتقديم عرضه كما شاركت سوشيتراسين وجهة نظرها ورؤيتها مع الجمهور.

كما قامت فاطمة المهنا بعرض مقدمة موجزة عن M.A.B.S وفي النهاية قام عزام محمد نائب المدير الأول بشكر الحضور.

