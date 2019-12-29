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نظم مركز عبدالله السالم لاعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة دورة سيكولوجية في الإدارة الرياضية التي أقيمت بمشاركة 75 دارساً يمثلون الأجهزة الفنية والإدارية بالأندية والاتحادات الرياضية ومدرسي ومدرسات التربية البدنية بوزارة التربية وحاضر فيها د. عبد الله الغصاب ود. بادي الدوسري على مدى 5 أيام .

وأشاد المحاضر بادي الدوسري ببادرة مركز عبدالله السالم لإقامة مثل هذه الدورات، مشيراً الى ان الموضوعات التي تم طرحها خلال الدورة ركزت على القواعد الخاصة بسيكولوجية القيادة في ضوء توجه الدولة لاعداد وصقل القياديين في مختلف مستويات العمل الرياضي من أجل تحقيق الانطلاقة الرياضية على أسس علمية سليمة وقدم الشكر لمدير عام الهيئة حمود فليطح ونائبه لقطاع الرياضة التنافسية د. صقر الملا وأسرة مركز عبدالله السالم وأشاد بتفاعل الدارسين مع موضوعات الدورة.

