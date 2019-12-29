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تشارك الفنانة اللبنانية هبة داغر بطولة المسلسل الدرامي «الآنسة فرح»، وتجسد هبة شخصية «مريم» الشخصية المركبة التى تحاول من خلال أحداث المسلسل خداع الجميع بملامحها الملائكية وطريقة أسلوبها، ليتفاجئ أبطال العمل بأفعال مريم المتناقضة معهم.

«الآنسة فرح» بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة داغر، هدى مجد، عارفة عبدالرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي وإخراج أحمد الجندى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأميركي «Jane the virgin» والذي عرض عام 2014 خلال 5 أجزاء ودارت أحداثه بإطار الكوميديا الرومانسية. وفى سياق متصل تخوص داغر بطولة تجربة درامية جديدة مع الفنان السوري سامر المصري، والمسلسل من المقرر عرضه مطلع العام الجديد، وتتكتم تفاصيلها لحين عرضه على القنوات الفضائية.

