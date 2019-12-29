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في ليلة طربية خاصة أنعشت المطربة الكبيرة أصالة نصري والمطرب الكويتي مطرف المطرف ذاكرة الرومانسية لدى الجمهور الكبير الذي امتلأت به قاعة 5 بأرض المعارض بالكويت في سهرة حملت عنوان «ليلة من العمر 5» للمنتج عبدالعزيز الزيدي والتي تم من أجلها تصميم أكبر وأعرض مسرح يغني عليه مطربين في الكويت وقدمت الحفل الاعلامية النجمة حليمة بولند وكانت البداية مع المطرب مطرف المطرف حيث قدم في فقرته التي استمرت نحو ساعة ونصف، بقيادة المايسترو الكويتي أيوب خضر أغنيات طربية بامتياز، استهلها بـ «أنا واقف»، ومع إيقاعها الحماسي، تعالى تصفيق الجمهور، حيث بدا متعطشاً لسماع نجمه المفضل ليكمل المطرف رحلة المتعة الطربية من خلال تقديم اعقبها. بتقديم عدد من اجمل اعمالّ مثل يا غلابه ويا نور العين وولا راح الامل وابحكي لك

ولا تهجا وفهموه وزينه وكسرت بخاطر الايام وتفاعل الجمهور مع كل اغنية من هذة الاغاني تفاعلاً خاصاً

وعقب فقرة مطرف صعد منتج الحفل عبدالعزيز الزيدي على خشبة المسرح مرحباً بالحضور الذي اعتبرهم شركاء نجاح معه في سلسلة حفلات ليلة من العمر من اول حفلة الى هذة الحفلة.لتقدم بعدها حليمة بولند المطربة أصالة التي استقبلها الجمهور أفضل استقبال. واستهلت أصالة بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي وصلتها بأغنيتها «كبير الشّوق» التي رددها الجمهور معها بتصفيق حاد لتقدم بعدها مجموعة من اجمل اغنياتها المنوعة مثل أشكرهم وحزن الشوارع وشموخ عزّي وهنا كان الجمهور على موعد مع مفاجأة أصالة لهم حيث كشفت لهم بأنها ستغني في البومها الخليجي الجديد اغنية من ألحان مطرف المطرف ولم تكتفي أصالة بهذة المفاجأة فقط، وانما قدمت مع المطرف دويتو لأغنية «لا تخاف من الزمان» التي تفاعل معها الجمهور بشكل رهيب وقدمت معه ايضاً دويتو لأغنية «كان يامكان» للمطربة الكبيرة ميادة الحناوي كمبادرة صلح منها تجاه الحناوي بمناسبة العام الجديد.

