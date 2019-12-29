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هنالك ملاحظة، علينا التوقف عندها، وبكثير من الدقة والموضوعية، ألا وهي قلة الوجوه النسائية في الساحة الفنية، والمسرحية على وجوه الخصوص.

وفي هذا الإطار، نتوجه أولا، الى المعهد العالي للفنون المسرحية، من أجل خلق مزيد من الحوافز لاستقطاب الوجوه النسائية الشابة، لما تمثله تلك الكوادر من قيمة ومكانة ودور في رفد مسيرة المسرح المتميز على وجه الخصوص.

إن القراءة الأولية لعروض مهرجان الكويت المسرحي وأيضا الموسم المسرحي، تدعونا للتفكير وأيضا وبصوت مسموع من أجل تحرك يقوده المعهد العالي للفنون المسرحية وأيضا الفرق المسرحية الأهلية والخاصة، لاستقطاب الوجوه النسائية، والعمل على تطوير قدراتها وصقل موهبتها وبلورة حرفتها للانطلاق الى آفاق فنية وإبداعية أبعد.. وأشمل.

كما أن قلة الوجوه النسائية الوطنية، تنعكس على صناعة الدراما بشكل عام، لذا راحت الدراما تفتح أبوابها للجميع، دونما النظر في كثير الأحيان الى الكفاءات والقدرات والتخصص.

وهنا نحن مدعوون لحراك منهجي، يعمل على خلق الحوافز.. أيضا الفرص الحقيقية لجيل جديد من الوجوه النسائية يأخذ دوره ويحقق حضوره.. ويمضي في إثراء المسيرة الفنية.

المهمة لا تبدو مستحيلة، ولكنها تتطلب اهتماماً أكبر بالتفاصيل.. والتحرك على المسرح المدرسي والثانويات.. من أجل غدنا الفني.. ومسرحنا المستقبلي.

وعلى المحبة نلتقي

