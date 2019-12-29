إضاءات

انطلقت الدورة الخامسة والعشرون لمهرجان دبي للتسوّق يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 وسط أجواء احتفالية بما يتضمنه من حفلات موسيقية، وفعاليات خاصة بالعلامات التجارية، وعروض الألعاب النارية اليومية، والسحوبات على الجوائز القيّمة، والأسواق المؤقتة، والتجارب الاستثنائية وغيرها من الفعاليات المدهشة. ويستمر هذا المهرجان العالمي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدعم من عدد من شركائها الاستراتيجيين لـ 38 يوماً حتى يوم السبت 1 فبراير 2020. وقد انطلق مهرجان دبي للتسوّق بحفل افتتاحي استمر ليومين في برج بارك، وسط مدينة دبي، وسيتخلل هذا الحفل العديد من الأنشطة والفعاليات ابتداءً من الساعة 3 عصراً، بالإضافة إلى حفلات غنائية يحييها كبار النجوم. ويشهد اليوم الأول حفلاً غنائياً يحييه كل من الشاب خالد، وشيرين عبدالوهاب، وحسين الجسمي، فيما أحيا المغني البريطاني «ليام باين»، العضو السابق في فرقة One Direction، والمغنّية «جورجا سميث» حفلاً غنائياً يوم أمس الأول الجمعة. ستكون الدورة الـ 25 الأكبر في تاريخ المهرجان، حيث ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة مثل الأسواق الخارجية، والتي سيتم تنظيمها في مناطق مختلفة حول المدينة مثل حتّا والرقة والخوانيج والسيف وسيتي ووك. وسيحمل كل من هذه الأسواق فكرة رئيسة مختلفة. وسيعود السوق الموسمي بدورته السابعة في برج بارك، وسط مدينة دبي. ومن الفعاليات الجديدة التي يشهدها المهرجان للمرة الأولى تحدّي (Yalla DSF) تقدمة كلوب أباريل، وهي عبارة عن لعبة تفاعلية متوافرة عبر الهواتف المتحركة بأربع لغات هي الإنكليزية والعربية والماندرين والروسية. وتأتي اللعبة بالتعاون مع مجموعة أباريل وتتيح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز حصرية يمكن الحصول عليها بشكل فوري.

