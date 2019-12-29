إضاءات

قالت الفنانة إنجي المقدم، إن فيلم «رأس السنة» يحمل فكرة، ويوجه رسالة مهمة للمجتمع، متمنية أن يحقق الفيلم لدى عرضه النجاح المنشود. وأضافت - في تصريحات صحافية، أنها تجسد شخصية تدعى مريم، تواجه الكثير من المشكلات مع زوجها، وتحاول إيجاد حلول لمواجهة هذه الخلافات. وأشارت إلى أن أحداث الفيلم - الذي ينتمي لنوعية أفلام «اليوم الواحد» - تدور حول طبقة معينة في ليلة «رأس السنة» ويتعرض أبطاله لعدة مواقف طوال العرض، لافتة إلى أنها تسعى لاختيار أدوار مختلفة تتقمص شخصياتها. جدير بالذكر أن أحداث فيلم «ليلة رأس السنة» تدور في محافظة البحر ا?حمر، بين عالم ا?ثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف الصعبة عندما يلتقون معا. محمد كريم مع كيدج في «رجل لا يخشى الموت» احتفل الفنان المصري محمد كريم، بعرض فيلمه الأميركي الجديد «A Score to Settle»‎ يجسّد كريم في الفيلم الذي يؤدّي بطولته النجم العالمي نيكولاس كيدج، دور شخص يدعى چيمي وهو رجل لا يخشى الموت الدور تطلّب من كريم تحضيراً شهوراً طويلة، نظراً لصعوبة الدور، وهو بداية قوية في السينما الأميركية والعالمية، لفنان مصري وعربي وبعيدة من الأدوار النمطية التقليدية في سينما هوليوود.