علم ومعرفة

يحتفل قريبًا القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة المصرية في الكويت بمرور عشرين عامًا منذ قدومه إلى الكويت البلد التي أحبها وأحبته وارتبط فيها بصداقات عميقة مع أهلها وشيوخها. ورغم مهامه الروحية في إطار مسؤولياته عن الأقباط المصريين.. لكنه أيضًا نشط في العديد من الفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية.. وفي ضيافة دواوين الكويت. أردنا الاحتفاء بالقيمة الإنسانية التي يمثلها «أبونا» بوصفه كان ومازال جسرًا للمحبة بين مصر والكويت.. بين المسلمين والمسيحيين. وفي ضحى مشمس زرناه في مقر الكنيسة المصرية في حولي فالتقانا بترحاب بالغ وكرم الضيافة.. ومحبة لا تنسى. وكان هذا الحوار معه: ? بداية.. دعنا نتقرب أكثر من تخوم الطفولة؟

? أنا مواليد 23 ديسمبر عام 1951 في ملوي بمحافظة المنيا.. وكانت طفولتي عادية.. كنت أميل أكثر إلى النشاط الاجتماعي والصداقات الكثيرة.. وتعودت على اللعب مع أصدقاء الطفولة وتبادل الزيارات لكن لظروف التنقل قلت الاتصالات بهم لكنها مازالت موجودة. والأكثر من ذلك أنها موجودة في القلب وفي الذاكرة.

الأسرة

? ماذا عن الأسرة؟

? أسرة عادية.. لم تكن متدينة بالقدر الكبير لكنها اعتادت التردد على الكنيسة.. وعلمتني أسرتي المحبة بالمعايشة وليس بالتلقين.. رأيتهم يحبون الأقارب والجيران والأصدقاء.. وآنذاك لم تكن هناك أدنى تفرقة بين مسلم ومسيحي.. فعشت طفولتي وكبرت على هذه المحبة. وكان لأسرتي الفضل الكبير في هذا المسار الذي اتخذته.

? ألم يشغلك كطفل أنك تنتمي إلى دين مغاير للدين السائد حولك؟

? لم أفكر في هذا تقريبًا. ربما يرجع الفضل في ذلك إلى أسرتي كما ذكرت لك. فالمحبة كانت للكل.. والتعامل مع الكل.. ولم تذكر أمامي أية فوارق خاصة بالدينين حتى أفكر فيها. وكانوا في الصعيد يتبادلون أطباق الكعك والحلويات في المناسبات المسيحية والإسلامية على السواء. فكان تبادل الزيارات والاختلاط أكثر مما هو حاصل الآن. ربما تأثرت العلاقات سلبًا بـ «الميديا». وهو سلب «المشغولية» لكن لم يحدث السلب في المحبة.

? وماذا عن هواياتك في الصغر؟

? مثل أي صبي.. جربت لعب كرة القدم وكذلك «كرة السلة» ـ يضيف مازحًا ـ رغم قصر قامتي.

? كنت «أهلاوي» أم «زملكاوي»؟

? (مازحاً) كنت صعيدي.. وأشجع اللعبة الحلوة.

? ماذا عن علاقتك بالغناء والموسيقى قبل الانخراط في سلك الرهبنة؟

? كنت متأثرًا جدًا في صباي بشخصية الزعيم جمال عبد الناصر لما له من «كاريزما».. وتأثرت بخطبه وإن لم أفهمها تمامًا فى حينها.. لذلك حفظت العديد من الأناشيد الوطنية والحماسية وهزتني وجدانيًا.. ونظرًا لاتجاهي الديني مبكرًا بدأت التركيز على التراتيل والتسابيح والأناشيد الدينية.

? والقراءة؟

? القراءة هوايتي المفضلة إلى اليوم. أقرأ كل ما يقع تحت بصري منذ الصغر. وإلى الآن لا أذهب إلى فراشي إلا بعد أن تغلق عيناي على الكتاب أيًا كان. وإذا شغلني موضوع ما أبحث عنه في الكتب أو على شبكة الإنترنت. وكذلك إذا سئلت في أي أمر من الأمور.. وأذكر عندما كنت طالبًا قرأت بعض أعمال نجيب محفوظ.

? ألم تفكر في «الكتابة» أو ممارسة هواية أدبية؟

? لم أفكر في نشر كتب.. وإنما كتبت في موضوعات كثيرة بعضها لو تم جمعها ستكون كتباً كثيرة خصوصًا فيما يتعلق بالقضايا الدينية.

? لكن من يتابع عظاتكم يلمس ثمة روح شاعرية فيها؟

? أنا شاعر بكم وبشعوركم.. ولكن ليس بعدد «شعوركم» لأنه لا يعلم عددها إلا الله. أتكلم غالبًا بتلقائية وأرتجل معظم كلماتي وأحب أن تكون من القلب وليست بميزان أو من ورق.. فإذا خرجت موزونة فليكن.

? قبل الرهبنة تكون هناك ثمة هوية مدنية باسم ودراسة معينة.. فماذا درستم؟

? درست في كلية الهندسة في المنيا لكن لم أعمل مهندسًا لأنني انشغلت بعملي في خدمة الكنيسة الوقت كله.

بداية الطريق

? هل توطدت علاقتك بالكنيسة مبكرًا؟

? منذ عرفت الكنيسة لم أنقطع عنها يومًا. وشجعتني في طفولتي الراحلة العزيزة والدتي ثم أصبحت من خدام الكنيسة وارتبطت بأبوة وصداقة أبونا القمص يوسف خليل فقد كان نعم الأب والصديق رغم فارق السن بين قداسته وبينى وكنت أستريح للاستماع إليه والحديث معه. فهو من تربيت على يديه وكان رجلًا اجتماعيًا جدًا وشخصيته متميزة ومحبوبة من المسلمين قبل المسيحيين لدرجة أنه كان يعتلي منبر المسجد ويخطب مع أخيه الخطيب في المناسبات الدينية. ولم أكن أعي ماذا يفعل في البداية لكنني أدركته لاحقًا. كما كان يتردد على سرادقات المسلمين ويقدم التعازي ويشاركهم في السراء والضراء. وفي فترة الشباب تأثرت بشخصية أخرى مؤثرة وأعني أسقف المدينة الراحل العظيم نيافة الأنبا «بيمن» الذي غزا القلوب بمحبته وكان مشهودًا له من الجميع.. وفي رحيله حمل المسلمون نعشه أكثر من المسيحيين وبكوا عليه كما المسيحيين أيضاً. ومازال الكل يذكره بالخير.. فكنت أرى مواقفه وتأثرت بها جدًا. ولكثرة ما رأيت من تعاملاته وما سمعت عنه وما عشته معه تأثرت به حتى في عقلي الباطن.

? يتصور البعض أن الرهبنة هي رد فعل على «هزيمة» في الحياة؟

? من يهرب من التجارب أو الفشل إلى الرهبنة فإنه لا يقدر أن يكمل هذا الطريق ويتوقف في بدايته لان اختياره لم يكن لحلاوة العشرة مع الله.. بالنسبة لي كما قلت ما أثر في ودفعني للرهبنة كانت محبة والدتي للأديرة ثم ترددي على الأديرة الكثيرة فيما بعد، وتعلقي بمحبة بعض الشخصيات التي حببتني في الطريق.

? هل كان قرار الرهبنة سهلًا؟

? محاولة الذهاب إلى الدير أخذت معي سنوات طويلة.. ولم أكن أنا السبب في ذلك لكن سبب تأخري عن دخول الدير كان الأنبا «بيمن» الذي تمسك بي في الخدمة معه في ملوي عن غير استحقاق مني لمحبته. وبعد رحيله انطلقت إلى الدير.. آنذاك ترددت على أديرة كثيرة.. لكن قلبي تعلق بدير القديس الأنبا بيشوي .. فترهبنت فيه وحملت اسمه.

? كيف وجدت ذاتك داخل حياة الدير؟

? ما يساعد على الرهبنة تردد المرء كثيرًا على الأديرة واختباره لنفسه واختبار المسؤولين لشخصه.. وفي حال استقراره تمامًا وحال الرضا عن طريقه يرحبون بانخراطه في سلك الرهبنة.

? هل تنقطع حياة الراهب بعائلته وأقاربه بعد الرهبنة؟

? ليس معنى الرهبنة الانقطاع عن الكل بل الانشغال بالله أكثر من الكل.. فكون الإنسان يحب الله فهذا يوسع قلبه أكثر لمحبة الجميع وهذا ما يحدث معنا.. والدليل أننا كما ترى نحب الكل ونتعامل مع الجميع ونرحب بهم.. لكن هناك فترات نغلق فيها أبوابنا وحواسنا لكي لا يضيع هدفنا السامي الذي سعينا إليه منذ الصغر.. أقاربي وأصدقائي عادة يأتون إلي وليس هناك مانع في الذهاب إليهم.

الزواج

? هذا ينقلنا إلى مفهوم «الزواج» قبل وبعد الرهبنة؟

? الراهب لا يتزوج لأن الرهبنة نذر للعفة والبتولية .. وإنما هناك «كاهن» متزوج ويخدم في الكنيسة، وفي حالة احتياج الخدمة إلى رهبان فإنهم يستعينون بهم حسب الحاجة وحسب الحالة.

? يأتي الآخرون لطلب المشورة الروحية من قداستكم.. فهل يلجأ «أبونا» لاستشارة آخرين؟

? المثل يقول «لا خاب من استشار».. وكصعيدي علمونا «اللي مالوش كبير يشتري له كبير».. فأي إنسان أتوسم فيه المقدرة على الاستشارة والمساندة فلا أتردد في التواصل معه.. حسب طبيعة الموضوع.. إذا كان عنده حل ألجأ إليه وأسأله بلا مانع.

? لو عاد بكم الزمن إلى الوراء.. هل ثمة قرار ندمتم عليه؟

? ما دمنا مع الله فلا نندم.. لأن أي شيء يشغلنا نتوكل فيه على الله.. وفي صلواتنا نضع الأمر أمامه فهو القادر على الحل ونثق أنه يتدخل في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة حتى وإن كنا غير راضين عنها فى حينها.. لأن بيده كل الحلول لكل أحد في كل زمان ومكان.

إرهاب

? في ظل ما نراه اليوم من حوادث إرهابية هنا وهناك.. كيف ترون قضية «الإرهاب»؟

? دائمًا أتساءل لماذا الإرهاب؟ كيف يرهب الأخ أخاه وكيف يروعه ويروع ذويه؟! كيف يمد يده لسفك الدم وكيف يحتمل أن يريق دم أخيه الإنسان؟ ولا يتخيل أنه يترك بعده زوجة أرملة وأبناء يتامى! ولماذا سمح عقله بأفكار غريبة أن تدخله ويستسلم لها؟ لاشك أن تلك الأفكار هي التي أوصلته إلى ذلك ولو وجد ناصحًا أو فكر بإنسانية، لما أقدم على ذلك. ولا أدري كيف يطلب رحمة الله العادل وهو لم يرحم أخاه! فإذا كان الله كلي الرحمة فهو أيضًا كلي العدل.. ولاشك أن من يفعل ذلك سوف ينال عقابه في هذا العالم وفي الآخرة. لأن الله لم ولن يترك المظلوم وإنما يدافع عنه بنفسه. فمخيف هو الوقوع بين يدي الله العادل. وأعتقد أن الإرهاب يتمسح في الدين لكنه ليس تدينًا وليس إيمانًا وإنما يتخذ الدين مجرد قناع.

الجشع

? كيف ترون تعاظم النزعة الاستهلاكية والجشع المادي؟

? السمة المادية نشأت مع نشأة الإنسان منذ البداية.. فوجدنا على مدى التاريخ كيف يقتل الأخ أخاه جشعًا وطمعًا.. ولا شك أن المادية أعطت للأشياء قيمة على حساب القيم الروحية.. ولو اكتفى كل إنسان بما لديه وشكر الله عليه.. فسوف يبارك له الله في القليل.. فالقناعة كنز لا يفني.. والله قادر أن يعطيه مثلما أعطى أخاه.

ثلاثة بلاد

? اسمح لي.. بسؤال عن ثلاثة بلاد.. وماذا تعني لكم.. وأبدأ بمصر؟

? قال الله عنها: «مبارك شعبي مصر».. وقال عنها البابا شنودة: مصر ليست وطنًا نعيش فيه وإنما هي وطن يعيش فينا.. وقال عنها البابا تواضروس: إن كان العالم في عقل الله فإن مصر في قلب الله.. وقال عنها الرئيس السيسي: إن كانوا يقولون إن مصر أم الدنيا فأنا أقول إن مصر هتصبح قد الدنيا.

? أما عن نفسي فماذا أقول بعد كل هذا؟

بالنسبة لي: مصر في قلبي وفي مهجتي.. وكتبت مرة في إحدى الصحف إنني مهما بعدت عنها فإن مصر لم تبتعد عني أحملها في قلبي وفكري أينما ذهبت. وأحب كل من فيها وكل ما فيها.

? الكويت؟

? شهادتي عن الكويت «مجروحة».. لأنني أعيش فيها ما يناهز العشرين عامًا.. ولم أر فيها إلا كل شيء مفرح وجميل.. أرى الإنسانية في صاحب السمو أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه ـ وقد نادينا بإنسانية سموه مرتين قبل أن ينال هذا اللقب من الأمم المتحدة.. مرة في عيد القيامة وبعدها بشهرين في غبقة المحبة السنوية التي تقيمها الكنيسة.. وبعدها بشهور نال سموه هذا اللقب الذي يستحقه بجدارة.

? والقدس؟

? هي المدينة التي ولد فيها السيد المسيح وبها الكثير من الأماكن المقدسة.. والتي تحمل الكثير من الذكريات.. وإليها تتجه القلوب وتتوق إلى زيارتها كل النفوس من مسلمين ومسيحيين.. ونحمل لها كل الحب.

? وماذا تقول للشعب الفلسطيني؟

? أؤيد حق الشعب الفلسطيني في العيش بطمأنينة بلا قلق ولا متاعب.. وأن يأخذ كل ذي حق حقه.. كما أتمنى أن نرى اليوم الذي يعود فيه دير السلطان إلى الكنيسة المصرية صاحبة الحق ويكلل الله جهود مطراننا المكرم نيافة الأنبا أنطونيوس وسعيه الحثيث بكل الطرق الإنسانية والدبلوماسية والقانونية لإعادة الدير.. وبالمناسبة نشكر سفارتنا المصرية في القدس والخارجية المصرية في وقفتهما المشكورة مع نيافة المطران في هذا الشأن.

? كلمة أخيرة؟

? مع بداية عام جديد نرجو أن يكون عام خير وبركة وفرح وسلام لكل المسكونة.. ولكل قاطنيها.. وأن يحقق الله آمال الجميع بما يرضي صلاحه.

مع جزيل الشكر جريدة «النهار» الغراء وكل العاملين فيها والقائمين عليها لكى تكمل رسالتها المشكورة من الجميع.

