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بغداد – الوكالات: اعلن مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية امس بأن الرئيس العراقي، برهم صالح، عاد امس الى بغداد لاستكمال مباحثات تكليف رئيس جديد للحكومة العراقية.

وكان رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني قال ان رئيس الجمهورية يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الحكومة.

وكانت وسائل اعلام عراقية أفادت الخميس بأن الرئيس برهم صالح غادر العاصمة بغداد متجها الى السليمانية في اقليم كردستان وذلك بعد اعلان استعداده لتقديم استقالته من منصبه بعدما تعرض لضغوطات من قبل بعض الأطراف السياسية الراغبة في تكليف مرشحها لرئاسة الحكومة.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، ليل السبت الجمعة توافد آلاف المتظاهرين في مسيرات غاضبة لتجديد مطالبهم والتأكيد على التمسك بها وكرر المحتجون المناهضون للحكومة في بغداد مطالبتهم برئيس وزراء مستقل عن الأحزاب السياسية. كما هتفوا في ميدان التحرير بشعارات تندد بالأحزاب السياسية، وتطالب باختيار رئيس وزراء مؤهل من الشعب، بعيدا عن النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ عام 2003. شهدت كربلاء والبصرة (جنوب العراق) تحركات مماثلة وقطع طرقات.

وكانت القوات المسلحة اعتبرت أن من يقوم بقطع الطرقات لايعتبر متظاهراً بل مخرباً. ودعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف المتظاهرين الى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات.

في غضون ذلك هاجم زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، الرئيس العراقي،وهدد باقالته على خلفية رفض صالح تكليف مرشح «تحالف البناء» لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال في مقابلة تلفزيونية ان «الخطوة الأخيرة لرئيس الجمهورية لم تكن مبررة، والحجج التي أعطاها لم تكن منطقية والدستور يحتم عليه تكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان»، معتبراً ما قام به «مكرا وخداعا». كما رأى أن الاعتراض على مرشح معين ليست وظيفة رئيس الجمهورية بل الكتل المتنافسة، واذا اعترض على مرشح معين يصبح طرفاً سياسياً غير محايد».

وكان الرئيس العراقي أعلن الخميس في رسالة مكتوبة استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

من جهته قال بشير حداد نائب رئيس البرلمان العراقي ان صالح يعتبر مستقيلا اذا لم يسحب خلال أسبوع رسالته التي وجهها للبرلمان داعيا المحكمة الاتحادية الى اصدار توضيح لرسالة صالح. وأشار الى أن الدستور ينص على أنه بامكان رئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ ايداعها لدى المجلس.

وأضاف حداد أنه نظرا لعدم وجود نائب للرئيس، فان الدستور العراقي يقضي بأن يتسلم رئيس مجلس النواب المنصب، وأن يتم تعيين رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يوما.

