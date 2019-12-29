عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: كشف مصدر عراقي حقوقي، امس عن عدد المتظاهرين الذين تم اختطافهم منذ بدء الاحتجاجات في البلاد مطلع أكتوبر الماضي حتى الآن. وذكر مصدر في مفوضية حقوق الانسان في العراق، أن 166 شخصا من المتظاهرين تم اختطافهم من ساحات الاحتجاج أوغابوا عنها من دون أن يعرف مكان وجودهم حتى الآن. وفي 20 ديسمبر الحالي، اغتال ملثمون الناشط محمد العصمي (26 عاما) وسط مدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوب شرقي العراق، باستخدام أسلحة كاتمة للصوت.

وجاء اغتيال العصمي بعد ساعات من نجاة ناشطين اثنين من محاولتي اغتيال، في ناحية الغراف شمالي ذي قار، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار عليهما، ما أدى الى اصابتهما.

ويقول ناشطون ان الهدف من موجة الاغتيالات هي اسكات أصواتهم عن المطالبة بمحاربة الفساد ومنعم من التعبير عن رفض التدخل الايراني في شؤون بلدهم.

