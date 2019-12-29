عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة ميزانية تشغيلية لعام 2020 بقيمة 3,07 مليارات دولار تتضمن للمرة الاولى ورغم معارضة روسيا تمويلا مشتركا لالية التحقيق بجرائم حرب في سورية. وتمثل هذه الميزانية (التي باتت لعام واحد بعدما كانت سابقا لعامين) زيادة طفيفة مقارنة بميزانية 2019 التي بلغت 2,9 مليار. وترجع الزيادة وفق دبلوماسيين الى المهمات الاضافية الموكلة لامانة الامم المتحدة والى التضخم واسعار الصرف.

وقالت موسكو ان آلية التحقيق المتعلقة بسورية غير شرعية، فيما اعتبرت دمشق ان الالية لا تملك تفويضا من مجلس الامن. وشككت روسيا على الدوام في حقيقة الهجمات الكيماوية في سورية ورفضت تقريرا في هذا الاطار لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية خلص الى استخدام مادة الكلورين في هجوم استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق في أبريل 2018 وأوقع 40 قتيلا، متهمة مسعفي «الخوذ البيضاء» باعداد مقطع الفيديو عن الهجوم.

في غضون ذلك تجددت غارات روسيا والنظام السوري على محيط مدينة معرة النعمان والبلدات القريبة منها في ريف ادلب شمالي البلاد، وذلك بعد يومين من الهدوء. بينما استمر تدفق موجات النزوح من ريفي ادلب الجنوبي والشرقي باتجاه الحدود السورية التركية،و أشارت الأمم المتحدة الى أن أكثر من 235 ألف شخص نزحوا في غضون أسبوعين من شمالي غربي سورية جراء التصعيد العسكري هناك.

وبات عدد كبير من العائلات النازحة في العراء تزامنا مع تساقط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، وتوقف المساعدات الانسانية، وأورد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة في بيان أنه بين 12 و25 ديسمبر نزح أكثر من 235 ألف شخص من شمالي غربي سورية مشيرا الى أن كثيرين منهم فروا من مدينة معرة النعمان وقرى وبلدات في محيطها، وجميعها باتت «شبه خالية من المدنيين». وأشار التقرير الى أن بعض النازحين ممن فروا الى منطقة سراقب شمالا اضطروا للنزوح مرة أخرى تفاديا للتصعيد الذي قد يطالها أيضا.

