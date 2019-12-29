عربيات ودوليات

رام الله – القدس المحتلة – جنيف- الوكالات: قال مركز فلسطيني متخصص بشؤون الأراضي والاستيطان: «ان حكومة الاحتلال الاسرائيلية تسعى لمحو الوجود الفلسطيني في المنطقة «ج» من خلال تصعيد هجماتها العدوانية على الأرض والسكن الفلسطيني».

وحذّر مركز أبحاث الأراضي في الضفة في بيان له، أمس، من أطماع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المتزايدة بوتيرة عالية، خاصة بعد اجتماع وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت مع سفراء الدول الأوروبية والتهديد بهدم أي انشاء يتم في المنطقة «ج».

وكانت هيئة البث الاسرائيلي «مكان» أفادت بأن خطة نفتالي بينيت تقضي بانتزاع صلاحية تسجيل العقارات في «المنطقة ج» الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الاسرائيلية الكاملة من الادارة المدنية واحالتها الى وزارة العدل الاسرائيلية.

وأكدت الهيئة أن بينيت أوعز الى الجهات القضائية المهنية في وزارته بدراسة الموضوع واعداد آليات خاصة لتُعرض عليه.

ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، في بيان لها القرار بأنه «خطير ومستفز»، معتبرة اياه «انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسرقة متعمدة للأراضي الفلسطينية»، وشددت على أن هذه الخطوة تهدف الى ضم أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها.ودعت المسؤولة الفلسطينية المجتمع الدولي الى مواجهة هذه «الأجندة الاستعمارية والعنصرية».

من جانبه، حذر المتحدث باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع، من أن قرار بينيت هذا «يدق ناقوس الخطر» بشأن تخطيط اسرائيل لضم أجزاء من الضفة والتهجير القسري لأهلها الأصليين، مشددا على أن ذلك يمثل «جريمة حرب ضد الأرض والانسان». وحسب تقسيم الضفة بموجب اتفاقية أوسلو، تضم «المنطقة ج» أكثر من نصف أراضي الضفة، وتشمل على وجه الخصوص جميع المستوطنات اليهودية التي وعد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مجددا بضمها لاسرائيل.

وقال نتانياهو في خطاب الفوز بالانتخابات الذي ألقاه الجمعة أمام مؤيديه: «سنناضل لتحقيق اعتراف الولايات المتحدة بسيادتنا في وادي الأردن، وجميع المستوطنات في الضفة الغربية».

وتحدث نتانياهو عن «اتفاقية دفاع تاريخية» مع الولايات المتحدة، اذا فاز حزبه بالانتخابات البرلمانية المقررة في 2 مارس 2020.

وأشار الى أن تل أبيب «ستوقف ايران نهائيا»، فضلا عن السعي لابرام اتفاقيات سلام مع الدول العربية.

