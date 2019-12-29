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جنيف- الوكالات: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أمس، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدمت 617 مبنًى أو تمت مصادرتها في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2019.

وأوضح المكتب في تقرير «حماية المدنيين» الصادر عنه، الذي يُغطي الفترة ما بين 10-23 ديسمبر 2019، أن عمليات الهدم هذه أدت الى تهجير 898 فلسطينيًا.

ولفت النظر الى أن هذه الأرقام تمثل زيادة بلغت 35 و92% على التوالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018.

وأوضح: «20% من مجموع المباني التي استُهدفت في العام 2019، ونحو 40% من جميع المباني التي قُدّمت كمساعدات بتمويل من المانحين، تقع في مناطق اطلاق النار التي تغطي نحو 30% من مساحة المنطقة (ج)».

وأردفت أوتشا: «خلال احدى عمليات الهدم في منطقة اطلاق نار شرقيّ نابلس، اقتلعت قوات الاحتلال أو قطعت نحو 2500 شجرة وشتلة».

وبيّن التقرير الأممي: «كانت الأشجار تشكّل جزءًا من منطقة ترويحية (يصفها الفلسطينيون أيضًا كمحمية طبيعية)، وتخدم نحو 14000 مواطن من سكان بلدة بيت فوريك وتجمُّع خربة طانا الرعوي القريبين منها».

وذكر أن سلطات الاحتلال هدمت 29 مبنًى فلسطينيًا أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة (ج) ومدينة القدس المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة افتقارها لرخص البناء، ما أدى الى تهجير 45 فلسطينيًا والحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين.

وأشار الى أن 12 مبنًى من المباني المستهدفة، بما فيها 5 مبانٍ كانت قُدِّمت كمساعدات انسانية في وقت سابق، تقع في 3 تجمعات رعوية بمناطق مصنفة كمناطق اطلاق نار لغايات التدريب العسكري في طوباس ونابلس وأريحا.

ونوه الى أن نحو 80 مزارعًا فلسطينيًا من 3 قرى في محافظة سلفيت، قد فقدوا امكانية الوصول الى أراضيهم الواقعة خلف الجار بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم.

