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بيروت – الوكالات: يترقب اللبنانيون نتائج المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، حسان دياب، الساعي للافراج عن تشكيلته قبل رأس السنة.

وكان دياب التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لأكثر من ساعتين، حيث بحثا في تفاصيل التشكيلة لجهة الأسماء والحقائب، وسط تأكيد مرجع سياسي لقناة «سكاي نيوز» أن دياب متمسك بأن تكون حكومته من 18 وزيرا، ما يعني أن هناك عمل لدمج وزارات ببعضها، لتقليص عددها من 22 الى 18.

وفي حين يحرص فريق «الثامن من آذار» على التأكيد أن الحكومة ستتألف من اختصاصيين، يقول الشارع المحتج ان هؤلاء ستسميهم الأحزاب، أي أنهم سيكونوا حصصا للأحزاب لكن بوجوه اختصاصيين.

وقد تكون أكبر أزمات دياب في عملية التشكيل، البحث عن شخصيات سنية توافق على تعيينها كوزراء.

وكان المكتب الاعلامي للرئاسة اللبنانية أفاد بأن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب أطلع الرئيس عون على آخر المستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة، دون أن يدلي دياب بأي تصريح عقب الاجتماع.

ولفت عون الى أن «البلاد تمر اليوم بظروف صعبة جدا وأزمة غير مسبوقة في تاريخها، لكننا نأمل مع الحكومة الجديدة أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجيا ونتخطى الأزمة، ويعود لبنان الى ازدهاره». وأضاف أن «الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعيشها عمرها 30 سنة وليست وليدة الحاضر، وقد بدأت منذ أن تحول الاقتصاد الى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة الى تسديدها، لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها».

