عربيات ودوليات

كانو(نيجيريا)- ابيدجان – أ. ف. ب: نشر تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا شريط فيديو مدته دقيقة واحدة يظهر إعدام أحد عشر مسيحيا في شمال شرق نيجيريا. وتظهر لقطة الفيديو الرجال الذين عصبت عيونهم لحظة اطلاق النار عليهم قبل طعنهم. ويقول ملثم في الشريط إنها «رسالة للمسيحيين في جميع أنحاء العالم» وذلك لمناسبة عيد الميلاد. وأضاف أن هؤلاء أُعدموا للانتقام من مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، خلال عملية أميركية في أكتوبر في سورية. ونشر الفيديو موقع «وكالة اعماق» التابع لتنظيم «داعش» الذي بايعته هذه المجموعة في غرب افريقيا اثر انشقاقها عن جماعة «بوكو حرام» النيجيرية.واعرب رئيس نيجيريا محمد بخاري الجمعة عن «حزنه وصدمته لمقتل رهائن أبرياء بأيدي مجموعات من القتلة». من جهة ثانية تبنى «داعش» الهجوم على قاعدة اربيندا العسكرية في بوركينا فاسو الذي قُتل خلاله سبعة عسكريين الثلاثاء بحسب موقع «سايت» الأميركي لرصد الحركات الجهادية.إلا أن التنظيم لم يتبنّ مقتل 35 مدنيا بينهم 31 امرأة، قُتلوا أيضاً الثلاثاء في بلدة اربيندا، ما رفع الحصيلة إلى 42 قتيلاً في المجمل، وجعل من الهجوم الأسوأ الذي شهدته بوركينا فاسو منذ بدء العمليات الجهادية قبل خمس سنوات.

