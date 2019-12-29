عربيات ودوليات

موسكو– واشنطن– الوكالات: نشرت روسيا أول مجموعة من صواريخ «أفنغارد» الخارقة لسرعة الصوت بمراحل، حسبما قالت وزارة الدفاع الروسية. ولم تعلن روسيا موقع نشر الصواريخ، ولكن مسؤولين قالوا في السابق إن هذه الصواريخ قد تنشر في منطقة جبال الأورال.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن «الصواريخ ذات القدرة النووية يمكن أن تنطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت بأكثر من 20 مرة، وتجعل روسيا متفوقة على غيرها من الدول».والصواريخ مزودة بنظام يجعلها فائقة القدرة على المناورة ما قد يجعل التصدي لها أمرا مستحيلا.

وأكد وزير الدفاع سيرغي شويغو أن صواريخ أفنغارد «دخلت الخدمة يوم 27 ديسمبر»، ووصف الأمر بأنه «حدث تاريخي». وقال بوتين إن نظام «أفنغارد» يمكنه اختراق أنظمة الصواريخ الحالية والمستقبلية، مضيفا أن «لا توجد أي دولة تمتلك صواريخ سرعتها سرعة الصوت بمراحل، أو تمتلك صواريخ عابرة للقارات تفوق سرعتها سرعة الصوت بمراحل. وقال بوتين إن الجيل الجديد من الأسلحة النووية الروسية قادر على إصابة أي بقعة في العالم تقريبا وبمقدوره أيضا أن يتجنب رصد درع صاروخية أميركية على الرغم من أن بعض الخبراء الغربيين يشككون في مدى تطور بعض برامج الأسلحة الروسية. وبحسب تقارير فإن مسار صاروخ «أفانغارد» الخارق للصوت يمر على ارتفاع عشرات الكيلومترات داخل طبقات الجو العليا. ويتميز صاروخ «أفانغارد» بقدرته الفائقة على المناورة لمنع وسائل الدفاع المعادية من تحديد مساره، وإرسال معلومات عنه لاعتراضه، وتبلغ سرعته، وفقا لتقارير روسية، 20 ماك، وقد تصل إلى 27 ماك، أي ما يعادل 27 مرة سرعة الصوت وأكثر من 33 ألف كيلومتر في الساعة. وهو قادر أيضا على تغيير الاتجاه والارتفاع ما يجعله «لايهزم، وفقا لتصريحات سابقة للرئيس الروسي. من جانبها، أشارت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إلى أنها «لن تعلق على الادعاءات الروسية» بشأن قدرات نظام «أفنغارد» في حين تطور الولايات المتحدة أسلحة أسرع من الصوت منذ بداية الألفية طبقا لتقرير نشره جهاز الأبحاث بالكونغرس في يوليو. وذكرت روسيا في 26 نوفمبر الماضي أن خبراء أميركيين فحصوا «أفانغارد» بموجب قواعد تفتيش نصت عليها المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية المبرمة عام 2010. وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قيام مفتشين بفحص «أفنغارد»، ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى. وقال بوتين «اليوم لدينا وضع فريد في تاريخنا الحديث والمعاصر. إنها (الدول الأخرى) تحاول اللحاق بنا. لا تملك أي دولة أخرى أسلحة أسرع من الصوت، ناهيك عن أسلحة عابرة للقارات أسرع من الصوت بمراحل».

