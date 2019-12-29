عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلنت حكومة «الوفاق الوطني: الليبية عزم وزراء خارجية ايطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا زيارة طرابلس في السابع من يناير المقبل.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في بيان ان وزير الخارجية، محمد سيالة، أجرى اتصالا هاتفيا مع المفوض السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي سيزور ليبيا في السابع من الشهر المقبل بصحبة وزراء خارجية كل من ايطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

الى ذلك قالت وسائل اعلام تركية ان حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ينوي التعجيل بتقديم مشروع مذكرة الى البرلمان تخول الحكومة التركية ارسال قوات الى ليبيا، بعدما كان مقررا تقديمها في السابع من يناير المقبل.

وأوضحت وسائل الاعلام التركية أن التطورات المتسارعة في ليبيا وتقدم حكومة «الوفاق» الليبية بطلب رسمي الى الحكومة التركية للحصول على دعم عسكري دفعا حزب العدالة والتنمية الى استعجال الحصول على التفويض البرلماني.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد فتح الطريق لتدخل عسكري تركي في ليبيا باعلانه عن تصويت برلماني قريب على ارسال جنود لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وقال أردوغان في خطاب له بالعاصمة أنقرة الخميس «سنقدم المذكرة لارسال جنود الى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان» يوم 7 يناير المقبل، «وان شاء الله سنتمكن من اقرارها يوم 8 أو 9 يناير، وعلى تلبية دعوة الحكومة الليبية الشرعية».

وقالت وسائل اعلام تركية امس ان حزب العدالة والتنمية طلب من أعضاء في البرلمان أن يستعدوا للنظر في التفويض المقترح.

وأضافت أن المذكرة قد تطرح في البرلمان يوم غد الاثنين، أي قبل أسبوع من الموعد الأصلي، على أن يتم التصويت عليها في الثاني من يناير المقبل على الأرجح.

