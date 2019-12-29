عربيات ودوليات

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار يدين انتهاكات حقوق مسلمي الروهنغيا وغيرهم من الأقليات العرقية في ميانمار. ووافق على القرار 134 عضوا بالجمعية مقابل رفض 9 وامتناع 28 عن التصويت، حسب وكالة أسوشيتد برس. ويدين القرار ممارسات سلطات ميانمار ضد الروهنغيا والأقليات الأخرى في ولايات آراكان وكاشين وشان، لاسيما ما يتعلق بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والاغتصاب والموت داخل المعتقلات. ويدعو إلى وقف فوري للقتال والأعمال العدائية ضد الأقليات، كما يدعو القرار حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة الكراهية في الولايات المذكورة. وأشار إلى أن العدد الإجمالي بلغ 1.1 مليون شخص، بينهم 744 ألفا منذ أغسطس 2017 «بعد الفظائع التي ارتكبتها قوات الامن والجيش ضد الروهنغيا» في أراكان. ومنذ 25 أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان. وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة.