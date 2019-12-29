دوليه

سيكون الإسباني ميكيل أرتيتا على موعد مع جماهير فريقه ارسنال للمرة الأولى في ستاد الإمارات في العاصمة لندن اليوم كمدرب، عندما يحل تشلسي ضيفا على المدفعجية في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي.

وسيكون اللقاء مع تشلسي بمثابة الاختبار الجدي الأول لأرتيتا الساعي لاخراج الفريق من محنته، حيث يحتل المركز الحادي عشر في لائحة الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق 28 نقطة عن ليفربول المتصدر. وتسلم أرتيتا منصبه مدربا لارسنال الجمعة الماضي خلفا لمواطنه أوناي إيمري المقال من منصبه، وقاده الخميس إلى تعادل مخيب مع مضيفه بورنموث 1-1. في المقابل يسعى تشلسي إلى استعادة رباطة جأشه والخروج من دوامة النتائج المتذبذبة التي حققها في المباريات السبع الأخيرة في الدوري المحلي حيث فاز في مباراتين فقط وخسر في المباريات الخمس الأخرى، علما أن مجموع خساراته في 19 مباراة هو سبع مباريات. وخسر الـ «بلوز» في مباراة الـ «بوكسينغ داي» على أرضه أمام ساوثمبتون 0-2، ما فتح في المجال أمام توتنهام للاقتراب منه ومنافسته على المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل تشلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة، مقابل 29 نقطة لسبيرز، أي أن اخفاق الاول يفتح الطريق امام الثاني ليكون قادرا على اخذ مكانه.

وستكون الفرصة متاحة مجددا أمام ليفربول أن يعزز صدارته حين يستضيف اليوم ولفرهامبتون، ويتربع الـ «ريدز» على قمة الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي أقرب المنافسين له، و14 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، علما أنه خاض مباراة أقل، لانشغاله بمونديال الأندية الذي حصد لقبه السبت الماضي في العاصمة القطرية الدوحة على حساب فلامينغو البرازيلي 1-0. واحتفل ليفربول بأفضل طريقة بمناسبة الأعياد، مهديا جماهيره فوزا كبيرا على وصيفه ليستر برباعية نظيفة. ويستقبل مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد «حصان البطولة الأسود» شيفيلد يونايتد الوافد الجديد للدرجة الممتازة. ونجح شيفيلد مع انتصاف الدوري إلى فرض اسمه بين الفرق المتنافسة على المقاعد الأوروبية حيث يحتل المركز السادس. في المقابل رغم اعترافه بصعوبة المنافسة على اللقب، وان فريقه يمر مرحلة انعدام توازن هذا الموسم، فإن الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي يأمل بأن تشهد مرحلة الإياب تغييرا في الأداء نحو الأفضل.

