دوليه

وقّع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش (38 عاما) عقدا لمدة ستة اشهر مع امكانية التجديد لعام اضافي، انتقل بموجبه الى فريقه السابق ميلان الايطالي كما اعلن النادي اللومباردي أول من امس.

وأصدر ميلان بيانا أكد فيه انه «توصل الى اتفاق مع اللاعب زلاتان ابراهيموفيتش. لقد وافق المهاجم السويدي على الدفاع عن الوان النادي حتى نهاية الموسم الحالي مع امكانية التجديد في الموسم التالي».ونقل الموقع الرسمي للنادي الايطالي عن ابراهيموفيتش قوله «اعود الى النادي الذي اكن له احتراما كبيرا والى المدينة التي احب».

وأضاف «سأكافح انا وزملائي لتغيير الامور هذا الموسم وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق اهدافنا». وسيلتحق ابراهيموفيتش بصفوف فريقه الجديد-القديم في الثاني من يناير لاجراء الفحوصات الطبية قبل ان يبدأ التدريب مع زملائه الجدد. وخاض العملاق السويدي موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012 سجل خلالهما 42 هدفا في 61 مباراة، وساهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم 2010/2011 حين كان معارا من برشلونة الاسباني قبل ان ينتقل اليه رسميا في الموسم التالي.وبات السويدي لاعبا حرا منذ مغادرته لوس انجيلس غالاكسي الاميركي في نوفمبر الماضي، بعد أن انضم الى صفوفه في مارس 2018 وسجل معه 52 هدفا في 56 مباراة فقط. ويأتي التعاقد مع ابراهيموفيش في إطار سعي إدارة نادي ميلان وقف النتائج السلبية للفريق الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة، إذ يحتل المركز الحادي عشر ومني الاحد الماضي بأسوأ خسارة له في الدوري منذ 21 عاما عندما سقط بخماسية نظيفة امام مضيفه اتالانتا.

