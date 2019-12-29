دوليه

سجل النجم السلوفيني غوران دراغيتش سلة في الرمق الاخير ليقود ميامي هيت الى فوز مثير على انديانا بايسرز 113-112 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الذي شهد استعادة ميلووكي باكس نغمة الانتصارات. وسجل دراغيتش سلة الفوز قبل نهاية المباراة بـ 6?8 ثانية ليحقق فريقه فوزه الرابع عشر على ملعبه مقابل خسارة واحدة منذ مطلع الموسم الحالي. وعموما حقق ميامي 23 فوزا مقابل 8 هزائم ويحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية.

وكان زميلا دراغيتش جيمي باتلر وكندريك نان اخفقا في اخر محاولتين لهما لكن كرة الاخيرة ارتدت الى دونشيتش ليسجل منها وقال الاخير «لم تشأ الكرة دخول السلة في محاولتين لكننا نجحنا في الاحتفاظ بها وعندما وصلتني كنت غير مراقب ونجحت في التسجيل».وحيا باتلر افضل مسجل في صفوف فريقه مع 20 نقطة فريقه بالقول «هذا نحن، لا نستسلم ابدا».

في المقابل، لم يتأثر ميلووكي باكس متصدر المجموعة الشرقية بغياب نجمه اليوناني وافضل لاعب العام الماضي يانيس انتيتوكونمبو وحقق فوزا سهلا على اتلانتا هوكس 112-86 ملحقا بالاخير خسارته التاسعة تواليا.

وكان كريس ميدلتون افضل مسجل في صفوف باكس مع 23 نقطة ليعوض فريقه خسارته ليلة عيد الميلاد امام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.ولم يتمكن سيكسرز من البناء على فوزه على باكس فخسر امام اورلاندو ماجيك 98-97.

وحقق بوسطن سلتيكس ثاني المجموعة الشرقية فوزه الخامس تواليا اثر تغلبه على كليفلاند كافالييرز 129-117. وأسهم جايلين براون (34) وجايسون تاتوم بـ 30 نقطة للفائز. ونجح براون بلذات في تسجيل 30 نقطة للمرة الثانية تواليا وللمرة الاولى في مسيرته.

واستمرت صحوة غولدن ستايت ووريرز بفوزه على فينيكس صنز 105-96 بفضل 31 نقطة لدانجيلو راسل مع 6 متابعات. لكن الفائز بقي متذيلا ترتيب المنطقة الغربية بسجل سلبي مع 9 انتصارات مقابل 24 هزيمة.وحقق اوكلاهوما سيتي ثاندر فوزا صعبا على تشارلوت هورنتس 104-102 بعد التمديد.وعادل لاعب ارتكاز هورنتس ديفونتي غراهام النتيجة في الثانية الاخيرة من الوقت الاصل ليفرض التمديد حيث قال ثاندر كلمته.

