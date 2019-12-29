دوليه

اعترف الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي في الموسمين الماضيين بصعوبة اللحاق بليفربول المتصدر بعد خسارة فريقه امام ولفرهامبتون 2-3 في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانكليزي.

وقال غوارديولا الذي مني فريقه بخسارته الخامسة هذا الموسم في رد على سؤال ما اذا كان يعتبر بان السباق نحو اللقب انتهى بالنسبة الى فريقه «الافضلية (لليفربول) كبيرة. نعم. انه فارق كبير. ليس من المنطق التفكير بالسباق نحو اللقب في الوقت الحالي. يتعين علينا التركيز على مباراتنا المقبلة والفوز في مبارياتنا».

وكان لسان حال جناح مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا مماثلا بقوله «انها وضعية سيئة بالنسبة الينا. لم نكن نتوقع ان نتخلف بهذا العدد من النقاط عن ليفربول في منتصف الموسم. لا اقول إن الفوز باللقب مستحيل لكنه بات صعبا للغاية».

