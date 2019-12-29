دوليه

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم المدن المستضيفة لنهائيات كأس آسيا 2023، وهي العاصمة بكين الى جانب تيانجين وشنغهاي وتشونغكينغ وتشينغدو وجيان وداليان وكينغداو وزيامين وسوجو.وسوف يتم عرض تفاصيل المدن المضيفة في الاجتماع المقبل للجنة المنظمة لكأس آسيا، حيث يبحث الاجتماع أيضاً رؤية البطولة وأهم المحطات والبرنامج الزمني لأهم بطولات القارة.

وقال الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «تعتبر بطولة كأس آسيا أهم بطولاتنا على مستوى المنتخبات الوطنية، وانا واثق أن الاتحاد الصيني والمدن المختارة سوف ينظمون بطولة تحافظ على المكانة العالمية لكأس آسيا».

وأضاف: «يتقدم الاتحاد الآسيوي بالشكر الى الاتحاد الصيني والمدن المختارة، على التزامهم بالمشاركة في احتفالية كرة القدم الآسيوية، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في طموحهم للاظهار للعالم قدرة الصين على استضافة أكبر البطولات الدولية بكرة القدم».

وكانت المدن المرشحة أظهرت رغبة كبيرة في استضافة كأس آسيا، حيث تقام البطولة خلال شهري يونيو ويوليو 2023، بمشاركة 24 منتخباً تتنافس في 51 مباراة.

ويسعى الاتحاد الصيني من خلال استضافة النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا، للترويج لخطته الاصلاحية في مجالات البنية التحتية وبرامج الشباب والترويج لقطاع الواعدين.

وكذلك فان الاتحاد الصيني ينظر الى جوهرة البطولات الآسيوية على أنها فرصة لعرض تقدمه وانجازاته أمام العالم، حيث يسعى في فترة الاعداد للبطولة من أجل التعاون مع الاتحاد الآسيوي والمدن المضيفة لتنظيم مهرجان ناجح وواسع الانتشار لكرة القدم الآسيوية. وسيراجع الاتحاد الآسيوي ترتيبات البطولة وخطط التنظيم المقترحة من قبل المدن المضيفة والاتحاد الصيني، وذلك في بداية عام 2020.يشار الى أن الصين كانت استضافت نهائيات كأس آسيا في نسخة عام 2004.

