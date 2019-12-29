دوليه

اختار الاتحاد الأوزبكي لكرة القدم قائمة منتخبه تحت 23 عاماً التي ستشارك في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، بعد أن استقر مدربه ليوبينكو درولوفيتش على تشكيلة تضم 23 لاعباً.

وضمت هذه القائمة ستة لاعبين من تشكيلة عام 2018 التي فازت بلقب البطولة، وسبعة لاعبين ضمن التشكيلة الحالية لعبت على مستوى عالٍ، أمثال خوجيابيكار أليونوف وسانجار كوديركولوف الذين كانوا ضمن اختيارات المدرب فاديم أبراموف في شهر نوفمبر الماضي خلال التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وضمت ايضا جاسوربيك يخشيبوف ودوستون ابراغيموف وأبروربيك اسماعيلوف وشاروف موخيتدينوف وعزيزجون جانييف ويعتبرون من اللاعبين الدوليين، كما أن موخيتدينوف وجانييف هما اثنين من اللاعبين العشرة من فريق ناساف.

ويعتبر ناساف، الذي احتل المركز السابع في الدوري الأوزبكي الممتاز لعام 2019، المزود الرئيسي للمواهب في تشكيلة المدرب درولوفيتش، والتي اعتمدت على لاعبين محليين، ويعد حارس المرمى عبد الواحد نعيماتوف، 18 عاماً، هو أصغر لاعب في التشكيلة، وقد تلقى الدعوة، بعدما تم التغاضي عن موهبة فريق بونيودكور جاسور جالوليددينوف البالغ من العمر 17 عاماً.

واعلنت تشكيلة المنتخب الأوزبكي بعد معسكر تدريبي في الامارات، حيث فاز 4-2 و3-1 في مباراتين ودّيتين على المنتخب العراقي المشارك أيضاً في بطولة تايلند، وكذلك تمكن من الفوز 4-0 على نادي العربي الاماراتي.

وتبدأ منافسات بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في 8 يناير، حيث تتأهل المنتخبات التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

لم تظهر أوزبكستان على مسرح كرة القدم الأولمبية على الرغم من أنها نالت بطولة آسيا تحت 23 عاماً من خلال انتصار لا يُنسى على فيتنام في نهائي نسخة 2018 في الصين.

ويستهل المنتخب القادم من وسط آسيا مشواره في البطولة القارية 2020 بمواجهة منتخب ايران في سونغكلا يوم 9 يناير، قبل أن يتقابل مع الصين وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثالثة القوية.

وفيما يلي تشكيلة منتخب أوزبكستان كاملة : عبد الواحد نعيماتوف، مشكورجون محمدونوف، نيزومين الدين زياتدينوف، اسلومجون كوبيلوف، خوجيكبار أليجونوف، ديلشود سايتوف، شيرزود نصرولاييف، أوبيك رستموف، ايلخومجون أليخانوف، خوسين الدين أليكولوف، عبدالله عبد اللاييف، عزيزجون جانييف، شاروف موخيتدينوف، نوريلو تختاسينوف، جاسوربيك جالوليدينوف، أبروربيك اسماعيلوف، اسلوم كينجباييف، دوستون ابراغيموف، سانجار كوديركولوف، أويبك بوزوروف، بوبير عبدالخالكيوف، ميرجاكون ميركامادوف، عزيزبيك أمونوف.

