أوقف فيتا كلوب انتصارات مضيفه الترجي التونسي حامل اللقب الموسم الماضي بعد ان فرض عليه التعادل السلبي اول من امس في افتتاح الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، فيما تابع الرجاء البيضاوي المغربي صحوته وحسم «القمة المغاربية» باسقاطه ضيفه شبيبة القبائل الجزائري 2- 0. ورفع الترجي متصدر المجموعة رصيده الى 7 نقاط من ثلاث مباريات، امام الرجاء بست نقاط، وشبيبة القبائل ثالثاً بثلاث نقاط، بينما حصد فيتا كلوب أولى نقاطه.

وعلى ملعب رادس وامام نحو 30 ألف متفرج، فشل الترجي التونسي حامل اللقب في الموسمين الماضيين في متابعة انتصاراته وسقط في فخ التعادل السلبي وضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي.

ولم يترجم الفريق التونسي سيطرته المطلقة على المباراة الى فوز، حيث خاض المدرب معين الشعباني اللقاء بتشكيلته العادية التي حلت في المركز الخامس في بطولة كاس العالم للأندية قبل نحو أسبوعين في العاصمة القطرية الدوحة، اذ هاجم عبر أنيس البدري والليبي حمدو الهوني والعاجي ابراهيم واتارا مدعومين بالظهيرين النشيطين الجزائري الياس الشتي وسامح الدربالي. في المقابل وضع مدرب فيتا فلوران ايبينغي خطة دفاعية محكمة لدرء الخطورة التونسية، اذ تحمل الحارس نلسون لوكونغ ضغطاً رهيباً مارسه لاعبي الترجي طوال دقائق اللقاء.

وعلى ملعب «محمد الخامس» في الدار البيضاء وأمام زهاء 45 الف متفرج، كسب الرجاء البيضاوي «الدربي المغاربي» بتغلبه على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بهدفين نظيفين، ليعزز آماله في بلوغ الأدوار الاقصائية، اذ أنه الفوز الثاني للفريق المغربي، ليرفع رصيده الى ست نقاط من ثلاث مباريات، بينما توقف رصيد «الكناري» الجزائري عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.

وفي افتتاح مباريات المجموعة الأولى، فشل مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، حامل اللقب 5 مرات، في مواصلة انتصاراته اذ سقط في مطب التعادل ومضيفه بريميرو أوغوستو الأنغولي 1-1 في لواندا.ورفع مازيمبي رصيده الى سبع نقاط من ثلاث مباريات متصدرا المجموعة أمام الزمالك المصري الثاني بثلاث نقاط، وأضحى رصيد بريميرو أوغوستو نقطتين، ويأتي زيسكو في آخر الترتيب بنقطة واحدة.

