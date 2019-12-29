دوليه

يعتقد لي دونغ جيونغ أن بطولة آسيا تحت 23 عاماً «تايلند 2020»، توفر فرصة مثالية لمنتخب كوريا الجنوبية من أجل اثبات أنه أفضل فريق في القارة.

وكان الآسيويون الشرقيون أحد أقوى المنتخبات في النسخ الماضية من البطولة، حيث وصلوا الى المركز الثاني في عام 2016 ووصلوا الى الدور نصف النهائي في عامي 2014 و2018، لكن على الرغم من أنهم دائماً ما كانوا ضمن الأندية الأربعة الأولى، الا أنهم لم يرفعوا بعد الكأس.

وسيبدأ المنتخب الكوري مرة أخرى البطولة كواحد من المرشحين للفوز بلقب بطولة آسيا تحت 23 عاماً، ويأمل لي لاعب خط وسط فريق أولسان هيونداي في الحصول على اللقب الذي استعصى على بلاده حتى الآن. وقال اللاعب: «انها فرصة كبيرة لي ولزملائي في الفريق للتتويج، وتمنحني شعوراً خاصاً بتمثيل بلدي في البطولات الدولية». وأوضح: «لقد بذلنا الكثير من العمل للاستعداد لواحدة من البطولات الرئيسية التي يتطلع اليها مشجعو كوريا الجنوبية بداية العام».

وأضاف: «ستعرض جميع المنتخبات من جميع أنحاء آسيا مواهبها في بطولة آسيا تحت 23 عاماً، مما يتيح لنا الفرصة لاثبات أننا أفضل فريق في آسيا». وتابع: «بالتأكيد نريد الفوز بالكأس وسنفعل ما بوسعنا لتحقيق ذلك. نتطلع جميعاً الى ذلك وسأبذل قصارى جهدي لجعل المشجعين الكوريين فخورين بنا».

