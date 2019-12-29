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نعم كان من أسوأ الدربيات التي لعبت بين القادسية والعربي منذ زمن بعيد ففي مباراتهم في الأسبوع الماضي كان الاغلب يتوقع فوز القادسية بالمباراة بناء على معطيات مباريات الدوري ومركز القادسية في المقدمة والعربي في المؤخرة... وهذا ما شاهدناه الى الان بأن فرق المؤخرة من دوري الدرجة الاولى والممتاز هم من وصلوا الى دور الثمانية.... الا ان هذه المباراة جاءت بالأحداث التالية:

? حضور جماهيري مشرف يصعب تكراره في أي مباراة من غير وجود الأخضر والأصفر.

? مباراة حماسية بدرجة عالية غطت على الجانب الفني.

? حكم مباراة متواضع ومكرر لا أعلم لماذا؟

? تكتيك المدربين للمباراة كان عقيما (اذا كان هناك تكتيك؟) فخروج بدر المطوع غلط وكان من المفترض ان يلعب بالشوط الثاني وغيرهم من لاعبي القادسية.. اما العربي فله الله في تواضع مستوى محترفيه وكان من الأفضل استخدام حسين الموسوي بدلا من البرازيلي المزيف؟

? بالطبع نجم المباراة كان مسودة المرحوم سمير سعيد (رحمه الله) سليمان عبدالغفور الذي صدق مقولة «يعتبر حارس المرمى نصف الفريق» فقد كان ومازال هو فريق العربي بأكمله.... عيني عليك باردة.. وبلغ ربعك لا يستهترون مع برقان غدا؟

? كنا دائما نقول: «مو مهم منو لعب... المهم منو فاز» فهذا ما حصل مع العربي الذي لعب بروح عالية ومن جانب اخر لعب القادسية بثقة زائدة أشويه؟

? لا أحب ان اذكر اسم لاعب القادسية الذي سدد ضربة الجزاء وبدأ بتحريك أصابعه بطريقة استفزازية لجمهور العربي... لكني أقول له اذا اردت ان تلعب كرة القدم فكن حريصا بأنك لا تتضارب او تجادل الجمهور فمن تجادلهم غير معروفي الهوية... أفهمت...؟!

? نقطة اخيرة على استعمال تقنية VAR... اذا لم تكن لديكم متطلبات تشغيل النظام فالأحسن عدم استخدامه لأنكم ستظلمون اللاعبين والفريق.

أخيرا اتمنى ان نكمل هذه البطولة الغالية علينا الى نهايتها بسلام وليعلم الجميع بأن المباريات الأربع القادمة هي بمثابة مباريات نهائية...

والله من وراء القصد.

