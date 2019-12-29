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يبدأ الكويت اليوم رحلة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس ولي العهد بمواجهة اليرموك على ستاد صباح السالم في الدور ربع النهائي الذي يشهد اليوم أيضاً لقاء متكافئا يجمع خيطان مع الفحيحيل على ستاد ثامر. وتتجدد المواجهة بين الكويت واليرموك بعد لقائهما في الدوري الممتاز والذي انتهى بالتعادل 1-1، وتبعه ابتعاد السوري حسام السيد عن تدريب الأبيض لـ «ظروف خاصة» كما اعلن النادي على حسابه الرسمي في «تويتر» وتعيين الكرواتي بوجيدار سكيتش «بوجو» الذي أقيل هو الآخر بعد مباراة واحد خسرها الكويت أمام السالمية ليتولى تدريب الفريق مساعده وليد نصار.

ولا شك أن نصار يطمح إلى بداية قوية في ظهوره الأول على رأس الجهاز الفني للأبيض، كما أنه بالتأكيد تعلم من الدروس التي شهدها الدور الاول من البطولة، بخسارة كاظمة أمام برقان والسالمية أمام الفحيحيل، بالإضافة إلى خروج فرق الدرجة الممتازة القادسية والساحل على يد العربي وخيطان. وجنبت القرعة الكويت خوض الدور الاول، فيما نجح اليرموك الذي يقوده الوطني هاني الصقر في تجاوز عقبة التضامن بالفوز 5-4 في مباراة مثيرة شهدت 9 أهداف في وقتها الأصلي. وإذا كان مدرب اليرموك سعيد بالأهداف الخمسة التي سجلها فريقه على التضامن، فإنه في المقابل ينتابه شيء من القلق على الأهداف الأربعة التي استقبلتها شباكه، لأنه يدرك جيداً أن تجاوز الكويت يتطلب دفاعاً قوياً مع الاعتماد على الهجمات المرتدة أو حتى الوصول إلى ركلات الترجيح. في المقابل، يريد الأبيض النهوض من الكبوات المتتالية التي تعرض لها الفريق منذ خسارة كأس السوبر أمام القادسية، ثم نزيف النقاط في الدوري والذي سمح للسالمية بمشاركته الصدارة، كما يريد لاعبو الفريق إثبات أنهم قادرون على المنافسة حتى في غياب النجم العاجي جمعة سعيد المصاب والذي سيبتعد عن المستطيل الأخضر لمدة 4 شهور.

وفي اللقاء الثاني، يقف خيطان والفحيحيل أمام فرصة ذهبية لبلوغ الدور نصف النهائي وتعويض الموسم غير الجيد الذي يقدمانه في دوري الدرجة الأولى، وإذا كان خيطان يمر بمرحلة البناء ولا يستعجل النتائج في الموسم الحالي، فإن الفحيحيل خيب الأمال بتذيله ترتيب الدرجة الأولى بعد أن كان هدف الفريق العودة سريعاً إلى مصاف الدرجة الممتازة. ونجح خيطان بتجاوز الساحل 3-1 بركلات الترجيح في الدور التمهيدي، فيما فجر الفحيحيل مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء السالمية بعد التغلب عليه بركلات الترجيح كذلك.

