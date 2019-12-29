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تعقد في 05:00 مساء اليوم في مدرسة اقرأ ثنائية اللغة بمنطقة جليب الشيوخ جمعية عمومية غير عادية للنادي العربي للنظر في إسقاط العضوية عن 6 من أعضاء مجلس إدارة النادي وفقاً للطلب المقدم من 280 عضوا للجمعية العمومية. جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي أجل الجمعية العمومية الأخرى التي كان من المفترض عقدها الأربعاء الماضي، لتنعقد غداً الاثنين في 06:00 مساءً على صالة الكرة الطائرة في مجمع علي ناصر بهبهاني في مقر النادي. وبعث النادي كتاباً إلى رئيس اللجنة الانتخابية محمد صفر يعلن فيه عن تأجيل الجمعية العمومية: «نظراً لوجود شك في المواعيد القانونية للإعلان بالصحف ودرءاً لأي خلاف قانوني قد ينشأ في المستقبل فقد قرر المجلس في محضر اجتماعه تأجيل اجتماع الجمعية العمومية...». ويضم جدول أعمال الجمعية العمومية: أولاً: تعديل النظام الأساسي، وثانياً: إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية.

