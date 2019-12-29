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اعتذر مهاجم القادسية أحمد الرياحي لجماهير الفريق عن إضاعته لركلة ترجيح أمام العربي في اللقاء الذي جمع الفريقين الخميس الماضي ضمن الدور التمهيدي لكأس ولي العهد وانتهت بفوز العربي 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0. وكتب الرياحي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» قال فيها: «الحمدلله على كل حال وقدّر الله وما شاء فعل، اود ان اعتذر من الجماهير على ضربة الجزاء الضائعة وعلى خروجنا من البطولة كان بودنا انه نفرحكم لكنها مو مكتوبة لنا، وشكرا لكل من انتقد وقال كلام خارج عن نطاق كرة القدم وجرّح فيني، تمونون يا جمهورنا الوفي والقادم افضل باذن الله».

وأضاع الرياحي الركلة السابعة للقادسية التي لو سجلها لفاز الفريق لكن سليمان عبدالغفور تصدى للركلة، ثم سجل الركلة التي تليها ليضيع خالد محمد إبراهيم الركلة الثامنة للقادسية وتنتهي المباراة بفوز العربي.

