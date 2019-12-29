محلية

?

تغلب برقان على الجهراء 80-73 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس، فيما تغلب القرين على الصليبخات 73-66، والقادسية على العربي في لقاء مؤجل 82-66. ورغم الهزيمة إلا أن الجهراء (زائد 14) ضمن بشكل كبير تأهله نظراً للفارق الكبير في فارق التسجيل الذي يصب في مصلحته عن بقية منافسيه العربي (ناقص 7) واليرموك (زائد 13) وبرقان الذي يتخلف عن منافسيه في فارق التسجيل (ناقص 38) وهو ما يجعل مهمته بالغة الصعوبة. ويتصدر الكويت وكاظمة ترتيب الفرق برصيد 21 نقطة، يأتي بعدهما القادسية 20 نقطة ثم الجهراء 18 نقطة، واليرموك والعربي وبرقان 17 نقطة، والشباب والقرين 16 نقطة، والصليبخات 15 نقطة، والتضامن والنصر 12 نقطة، وأخيراً الساحل 11 نقطة. ويقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من قسم واحد على ان تتأهل الفرق الستة الاولى الى الدور الثاني الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين ثم تتأهل الفرق اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى المربع الذهبي حيث يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي على ان يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية التي ستقام بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات. وتبقت مباراة أخيرة لكل من الجهراء (امام كاظمة)، والعربي (أمام التضامن)، واليرموك (أمام النصر)، وبرقان (أمام النصر) وهي الفرق التي تتنافس على البطاقات الثلاث المتبقية بعد ضمان الكويت وكاظمة والقادسية تأهلهم.

وتبدو مهمة برقان صعبة نظراً لأن فارق التسجيل الذي ستحتكم إليه الفرق المتساوية بالنقاط يصب في مصلحة نظرائه حيث ضمن الجهراء تقريباً تأهله، فيما على العربي واليرموك الفوز في مباراتهما الأخيرة للحاق بركب المتأهلين وهو أمر يبدو في يديهما لضعف منافسيهما. فيما يتوقف أمل برقان في التأهل على الفوز في مباراته الأخيرة مع خسارة أحد منافسيه. وجاءت مباراة الجهراء مع برقان سريعة في البداية تقدم بها الجهراء 10-4 عبر اختراقات سلطان السهو ومتابعة فهد خالد اسفل السلة في الوقت الذي بدأ به برقان المباراة مستعجلاً في انهاء الهجمات غير انه عاد سريعاً لتنظيم صفوفه وقلص الفارق الى سلة واحدة مع نهاية الربع الأول 15-17. واستطاع برقان ان يتفوق في الربع الثاني بعدما تقدم بثلاثية لحمد العلي 20-19 مستفيداً من عجز منافسه عن اختراق دفاع المنطقه «الزون» حيث قطع العديد من هجمات الجهراء واستغلها في الهجوم المعاكس السريع لينهي هذا الربع متقدماً 39-32. وواصل برقان تفوقه في الربع الثالث بعد استبسال لاعبيه في الدفاع والهجوم 62-53. وحاول الجهراء العودة الى المباراة في بداية الربع الرابع الا انه لم يستطع لعدم قدرة لاعبيه على اختراق دفاع برقان لتنتهي المباراة بفوز برقان 80-73. من جانب آخر، تقام اليوم منافسات الجولة 20 من الدوري التمهيدي حيث يلتقي في 05:00 مساء العربي مع التضامن على صالة نادي النصر، تليها مباشرةً الشباب مع الساحل على الصالة ذاتها. فيما يلعب على صالة نادي الساحل، القادسية مع القرين في 05:00 ثم تليها مباراة برقان مع النصر على الصالة ذاتها.

