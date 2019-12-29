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قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي برقان مصطفى عزيز إن الحظوظ متساوية في اللقاء الذي يجمع فريقه مع العربي غداً في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ولي العهد، مشيداً بالروح العالية التي ظهر عليها لاعبو برقان في الشوط الثاني من مباراة كاظمة الخميس الماضي.

ونجح برقان في إقصاء كاظمة من البطولة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ويرى عزيز إن فرصة فريقه في التأهل إلى الدور نصف النهائي لا تقل عن فرصة العربي، موضحاً: «في مباريات الكؤوس تكون نسبة فوز أي فريق هي 50 بالمئة، لأن هذه المباريات لا تخضع للمقاييس ولا تعترف بالمستويات، وما حدث في الدور التمهيدي يؤكد هذا الكلام». وأضاف: «ندرك أن العربي فريق كبير ويدخل المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز على القادسية، لكننا في المقابل لدينا طموحنا في بلوغ الدور نصف النهائي»، مؤكداً أن الفريق يسعى لتكرار أنجاز الموسم الماضي عندما نجح في بلوغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الأمير. وامتدح عزيز أداء برقان في الشوط الثاني من مباراة كاظمة، وقال: «لم نظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الاول الذي سيطر عليه كاظمة، لكن الجهاز الفني بقيادة ماهر الشمري أجرى بعض التغييرات في مراكز اللاعبين بين الشوطين أدت إلى تحسن الأداء». وأشار إلى أن الروح العالية والإصرار كانا حاضرين في الدقائق الأخيرة التي شهدت إضاعة ركلة جزاء من محترف الفريق البرازيلي جيوفاني، موضحاً: «ليس سهلاً أن تهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ثم تعود لتسجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع».

