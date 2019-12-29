محلية

أضاف منتخب الرماية ميداليتين فضيتين الى رصيده في ختام منافسات البطولة العربية لأسلحة الرصاص والتي اقيمت في امارة الشارقة بمشاركة تسعة منتخبات عربية. وحقق الفضية الاولى الرامي حمد النمشان في منافسات المسدس ضغط الهواء (10 أمتار) بعد منافسة قوية مع نظيره السعودي عطاالله العنزي الذي احرز الذهبية فيما كانت البرونزية من نصيب السعودي محمد العامري.

وجاءت الفضية الاخرى للكويت على صعيد الفرق في المنافسة ذاتها عن طريق الرماة حمد النمشان وعلي المطيري وسعد العجمي خلف الفريق السعودي الذي فاز بالميدالية الذهبية فيما حقق الفريق العماني الميدالية البرونزية.

وفي ختام منافسات البطولة تكون الحصيلة الاجمالية للرماية الكويتية في هذه البطولة خمس ميداليات متنوعه هي اربع فضيات وبرونزية.

وفي هذا الاطار اشاد الامين العام للاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي في بيان صحافي امس بالنتائج الطيبة التي تحققت خلال البطولة والتي تبرز تطور المستوي الفني بين الرماة والراميات العرب.

