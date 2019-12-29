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حقق العربي فوزاً كان في أمس الجاحة إليه، وتجاوز القادسية الخميس الماضي في الدور التمهيدي من مسابقة كأس ولي العهد، ليضرب موعداً مع برقان في الدور ربع النهائي غداً. وجاء الفوز العرباوي بركلات الترجيح بعد أن انتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في مباراة تألق الحارس سليمان عبدالغفور الذي أنقذ مرماه من أكثر من هدف وتصدى لركلة ترجيح وسجل أخرى. نعم، لم يقدم العربي الأداء المميز وهذا أمر متوقع قياساً على الظروف التي يمر بها الفريق ونوعية اللاعبين الحاليين وجودة محترفيه، لكنه في المقابل وضع هدفاً معيناً ونجح في الوصول إليه وتحقيقه، وهو الآن يستعد للقاء برقان غداً في الدور ربع النهائي وإذا سارت أموره كما يريد لها فسيكون مدعواً لمواجهة الكويت في المباراة النهائية إذا خلت باقي المنافسات من المفاجآت.

مكاسب الأخضر كثيرة ومتعددة حتى وإن لم يتوج باللقب، فالفوز بلقاء «الدربي» له طعم خاص يختلف عن باقي المباريات مهما كان مستوى الفريقين، فما بالك إذا كان القادسية هو الطرف الأفضل والمرشح الأبرز للفوز والتتويج باللقب. كما منح الفوز لاعبي العربي دفعة معنوية هائلة بعد بداية متعثرة في الدوري وضعته في المركز الأخير قبل الانتفاضة الأخيرة التي ابعدت الفريق عن منطقة الهبوط ولو بشكل مؤقت. أما المكسب الأهم فهو مشاركة بعض اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة في لقاء جماهيري كبير، فمواجهة الخميس منحت الظهير الأيسر محمد صفر ولاعب الوسط حسين أشكناني «تذكرة الدخول» إلى قلوب المشجعين الذين كالوا للمديح للثنائي الشاب بعد المستوى المميز الذي ظهر به كلاهما. ومع أن العربي كان الطرف الأضعف طوال 120 دقيقة إلا أن المتابع وجد بصمة واضحة لخط وسط العربي بقيادة عبدالله الشمالي الذي ظهر بمستوى مغاير لما كان يقدمه في المواسم السابقة واستحق أن يحمل شارة القيادة ونجح هو وأشكناني في إيقاف خطورة «ترسانة» النجوم في وسط القادسية الذي فشل في تهديد مرمى عبد الغفور سوى في مرات قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة.

التنظيم الدفاعي الجيد للعربي وتألق دفاعه بقيادة الإسباني تشافي توريس الذي ثبّت قدميه مع الأخضر، قابله مستوى هجومي سيئ جداً، وتباعد واضح بين رأس الحربة الوحيد فيصل عجب والجناحين مشاري الكندري والليبي السنوسي الهادي الذي أخرجه المدرب داركو نيستروفيتش رغم أنه كان مصدر الخطورة للأخضر.

الاحتفالات الكبيرة التي ملأت مدرجات نادي الكويت وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين هدأت تدريجياً مع اقتراب مباراة الدور ربع النهائي، وأكثر ما يخشاه الجمهور العرباوي الوقوع في «مصيدة» برقان والخروج من المسابقة، لذلك على البوسني نيستروفيتش أن يتعلم من دري السالمية أما الفحيحيل وكاظمة أمام برقان، لأن الخسارة بعد الفوز ستكون مؤلمة جداً وتؤثر بشكل كبير على مسيرة الفريق بقية الموسم.

أما القادسية، فلا يلوم إلا نفسه، كل الظروف كانت مهيأة لتحقيق الانتصار بعد عودته للمنافسة على الدوري وكم النجوم الهائل الذي في صفوفه والحالة غير المستقرة لمنافسه، إلا أن الأصفر ظهر بصورة مخيبة لأمال جماهيره رغم سيطرته المطلقة على المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى الوصول إلى ركلات الترجيح. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها عيد الرشيدي ومستواه المميز إلا أن معظم هجمات القادسية لم تكتمل في الوقت الذي لم يقم خط الوسط فيه بدوره المطلوب من خلال افتقاد السرعة في نقل الكرة واللعب المباشر من الثلاثي فهد الأنصاري وسلطان العنزي وأحمد الظفيري، وزاد الطبن بلة التغيير الذي أجراه المدرب الإسباني بابلو فرانكو بإخراج بدر المطوع والدفع بالبرازيلي رونينيو الذي لم يشكل أي إضافة للجانب الهجومي.

