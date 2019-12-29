دوليه

أنهى الاسباني رافايل نادال موسمه في صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في التنس، بينما تألقت مجموعة من الوجوه الجديدة لدى السيدات وأظهرت قدرتها على الاطاحة بالحرس القديم.

وتوج كل من الماتادور الاسباني والصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقبين في البطولات الكبرى عام 2019، وأكدا ريادتهما لمنافسات الكرة الصفراء، في حين سينتظر الجيل الجديد بقيادة الألماني ألكسندر زفيريف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي دانييل مدفيديف والنمسوي دومينيك تييم عاما آخر لوضع حد لهذه الهيمنة على ألقاب الغراند سلام.

في المقابل، كانت الأسترالية آشلي بارتي والواعدة الكندية بيانكا أندرييسكو وجهين جديدين في لائحة المتوجات بالألقاب الكبرى، وغابت الأسماء المألوفة، ولاسيما الأميركية سيرينا وليامس، عن الأنظار.

ووصل نادال الى دورة روما في مايو الماضي دون أي لقب. تغلب على ديوكوفيتش في المباراة النهائية، وخسر ثلاث مباريات فقط في ما تبقى من الموسم، وفاز ببطولتي رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، قبل أن يقود منتخب بلاده الى الفوز بلقب كأس ديفيس بنسختها الجديدة على أرضه، وينهي العام في الصدارة للمرة الخامسة في مسيرته.

وواصل الثلاثي المخضرم نادال (33 عاما) وديوكوفيتش (32 عاما) والسويسري روجيه فيدرر (38 عاما) السيطرة، فتقاسم الأولان الألقاب الكبرى، وأحرز الثلاثة خمسة ألقاب من تسعة في دورات الماسترز للألف نقطة (ديوكوفيتش في مدريد وباريس، ونادال في روما ومونتريال، وفيدرر في ميامي). لكن العام لم يكن مفروشا بالورود أمام «الثلاثة الكبار» بسبب الاصابات والاجهاد، وهو ما لم يستفد منه لاعبو الجيل الجديد، على رغم أنهم أبانوا عن تحد كبير بقيادة مدفيديف الذي أرغم نادال على خوض خمس مجموعات في نهائي فلاشينغ ميدوز، وتسيتسيباس المتوج بلقب بطولة الماسترز الختامية.

وقال الأخير بعد فوزه على تييم في النهائي في لندن «أعتقد أنني قريب من التتويج بلقب في الغراند سلام». وتوج مدفيديف بأول لقبين له في دورات الماسترز (سينسيناتي وشنغهاي) وخاض ست مباريات نهائية متتالية أثمرت ثلاثة ألقاب، قبل أن ينهار ويودع بطولة الماسترز من الدور الأول، وينسحب متعبا من كأس ديفيس.

وكان النمسوي ابن الـ26 عاما قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح في سبتمبر أول لاعب خارج الثلاثة الكبار يتوج بلقب غراند سلام منذ السويسري ستانيسلاس فافرينكا في فلاشينغ ميدوز عام 2016.من جهته، برز مدفيديف كاللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات هذا العام برصيد 59 فوزا أمام نادال (58) وديوكوفيتش (57).

ولدى المحترفات، مهدت بارتي وأندرييسكو الطريق أمام تألق جيل صاعد. وتوجت بارتي (23 عاما) الموسم الأفضل في مسيرتها باحرازها لقب بطولة الماسترز وانهاء العام في صدارة التصنيف، في مسيرة تخللها تتويجها في رولان غاروس بأول ألقابها الكبيرة.في المقابل، حققت أندرييسكو (19 عاما) قفزة هائلة في التصنيف بصعودها من المركز 178 الى الخامس عالميا، متغلبة في طريقها على سيرينا في نهائي فلاشينغ ميدوز، حيث أصبحت أول كندية تفوز بلقب في منافسات الفردي في الغراند سلام.وعلقت عقب فوزها «الجيل الجديد هنا وأعتقد أننا سنتحسن».

ويجد فيدرر نفسه في العام 2020 أمام احتمال التنازل عن عرش الألقاب القياسية في الغراند سلام (20 له مقابل 19 لنادال).وكان 2019 أول عام يفشل فيه السويسري باحراز لقب غراند سلام منذ 2016. وحصل على فرصتين والارسال بحوزته لحسم المباراة النهائية في بطولة ويمبلدون الانكليزية أمام ديوكوفيتش والفوز بلقبه الكبير الحادي والعشرين، للابتعاد وقتها بفارق ستة ألقاب كبرى عن الصربي وثلاثة عن نادال.لكن السويسري فشل في ترجمتهما، ليقلب ديوكوفيتش الطاولة في مباراة مارانونية استغرقت نحو خمس ساعات، وتوجها بلقبه الـ16 الكبير، قبل نحو شهرين من تتويج نادال بلقبه الـ19.

