الاخيرة

توفي المرحوم بدر عبدالله الملا وهو في شرخ الشباب، وكان يتمتع بمزايا لم ينلها غيره ممن هم في سنِّه، فقد تهيّأت له فرص العيش الهنيء، والدراسة في أرقى مراكز التعليم، والمال.

وقد كانت الممرضة التركية بلكا كونكور تعمل في الكويت خلال سنة 1955م لمدة، عرفت خلالها عدداً من أهل البلاد بحكم عملها في التمريض، وألّفت كتاباً صغيراً عن تجربتها الكويتية منذ غادرت وطنها إلى أن عادت إليه محمّلة بالتجارب والذكريات.

تَحَدَّثَتْ في كتابها الذي تُرجم إلى اللغة العربية ونُشر بها عن الكويت من جميع النواحي، ثم تطرّقت إلى ذكر عدد من الشخصيات العاملة في المجالين العام والخاص إبَّان وجودها في البلاد، وقد أوضحت كثيراً من الأمور في وقت لم يكتب عن بلادنا فيها مثل ما كتبت إلا النادر القليل، ولذا فإننا نرى لكتابها الصغير هذا أهمية بالغة.

كتبت هذه الممرضة عن المرحوم بدر عبدالله الملا فصلاً مفصلاً من فصول كتابها. ومن خلال هذا الفصل أبانت كثيراً من جوانب سيرته الذاتية، وأبدت إعجابها به من حيث قيامه بالمهمات الكبيرة على الرغم من أنه في بداية أيام شبابه. ويبدو أنه كان على علاقة ودٍّ وصداقة مع الدكتور الذي كانت هذه الممرضةُ تعمل في عيادته، فصارت لها فرصة التعرّف به وحضور بعض المناسبات التي كان أبوعبدالله يدعو الدكتور إليها.

ولقد قالت في بداية حديثها عنه:

«الوجيه بدر الملا، وهو السكرتير العام لحكومة الكويت والذي يقابل مركز وزير الخارجية في البلدان الأخرى، وبدر الملا شاب جميل الطَّلعة، يرتدي الملابس العربية، ويتكلم الإنجليزية كأحد أبنائها، ولقد أنعم الله عليه بكل المزايا والصفات التي يتمنى الإنسان أن يحصل ولو على جزء منها، فهو علاوة على كونه شاباً ذكياً ومتعلماً فله مركزه السامي في بلاده زيادة على ثروته الطائلة، فتجارته واسعة لا حدود لها ورثها عن أبيه المرحوم عبدالله الملا سكرتير حكومة الكويت سابقاً ووكيلها لدى شركة النفط، فما أن توفي المرحوم حتى حضر الشاب بدر الملا من انكلترا ليقوم بأعباء أعمال والده ومركزه السامي في الكويت».

وبعد هذه اللمحة، تحدّثت عن حفلة أقامها أبوعبدالله لضيوف له، فوصفت طبيعة هذه الحفلة، والمكان الذي أقيمت فيه، وأثنت على كل ما شاهدته في تلك الليلة التي اجتمع خلالها عدد كبير من الأصدقاء في ضيافة هذا الرجل المضياف الذي لا تتم سعادته إلا بلقاء أصحابه، ومن له علاقة به. تقول هنا:

«ولقد دعينا مرة إلى حفلة شائقة في داره بمناسبة احتفائه ببعض الزوّار الأجانب وما أن ولجنا داره التي اكتظت بالسيارات الأنيقة على أبوابها حتى استنشقت عبير الورود والأشجار الباسقة لأول مرة داخل مدينة الكويت، فداره هي عبارة عن حديقة غنّاء فيها كل ما تشتهي الأنفس من زهور وأشجار يانعة، ولقد صفت موائد الطعام والفواكه في أروقة هذا البستان الجميل، فيخال المرءُ أنه في جنة ولكن على الأرض».

وما ذكرته الممرضة التركية في كتابها عن بدر عبدالله الملا قليل في حقه، فهو كما قالت، وأكثر مما قالت، إذ كان رجلاً على خُلق كريم، من أسرة كريمة. وكان محبّاً للناس، يجمع حوله الأصدقاء، ويقَرِّبُهم إليه، وهو يسأل - دائماً - عن غائبهم، ويأْنَسُ بحاضرهم.

وكان أبوعبدالله متحدثاً لبقاً، طيّب النفس، عالي الأخلاق، محبوباً من كل من يعرفه. ولقد أسعدني الحظُّ فالتقيت به أكثر من مرة، وكُنَّا بعد كل مرة من هذه المرات نفترق على أمل اللقاء، وقد فاجأني المرض الذي حلّ به بصورة غير متوقّعة. ثم أدى - سريعاً - إلى وفاته مما أحزنني عليه كثيراً. لأنني فقدت بوفاته صديقاً كريماً، وفقدت الكويت بذلك ابناً باراً من أبنائها الطيبين.

ومن واقع هذه الصلة التي لم تدم وقتاً طويلاً عرفت أن ما قالته عنه الممرضة التركية بلكاكونكور على ما فيه من تقدير له، وإعراب عن طيب المشاعر تجاهه، فإنه قليل في حقّه.

وأخيراً فهذه نبذة تتعلّق بسيرة حياة المرحوم بدر عبدالله الملا فيما يَتَعَلَّقُ بما لم تذكره أو تورده الممرضة التركية في كتابها المذكور.

يُصنَّف هذا الرجل على أنه تاجر، فهو يعمل في هذا المجال، ويُدير تجارة كبيرة لها شهرتها، كما يُصنَّف على أنه دبلوماسي، وهو بالفعل كذلك، فقد كان من أوائل الدبلوماسيين الكويتيين، وبخاصة وأنه تولّى إدارة دائرة الخارجية في البلاد منذ أن تأسست هذه الدائرة وحتى سنة 1962م، ومن المعروف أن هذه الدائرة هي التي تحوّلت بمهَامِّهَا كاملة إلى وزارة الخارجية، ولا شك في أن عمله الذي سبق هذا العمل في دائرة الخارجية وهو القيام بمهام سكرتارية حكومة الكويت لهو عمل دبلوماسي، فقد كان يؤدي جزءاً كبيراً من الدور الذي قامت به دائرة الخارجية ووزارة الخارجية فيما بعد، ولذا فإن بدر الملا كان دبلوماسياً منذ أن بدأ عمله في سكرتارية الحكومة في سنة 1955م.

واختارته مملكة النرويج - بعد أن خرج من عمله الحكومي، لكي يكون قنصلاً فخرياً لها في الكويت، وقد بقي في هذا المنصب الفخري إلى أن حانت وفاته في سنة 1969م. رحمه الله.

رحم الله بدر الملا، فقد كان على الرغم من قصر سنيِّ حياته، وذلك بوفاته المبكرة فقد قام بأعمال من هم أكبر منه سنّاً وتجربة وترك له ذكراً طيباً بين الناس إلى يومنا هذا.

تصحيح

ورد في مقالنا «من أهلها» الخاص بالمرحوم عبدالله صالح بوغيث الذي نشر في 22/12/2019م أن المرحوم استقال من عمله في بيت التمويل الكويتي في سنة 1976م، والواقع أنه قد استقال في سنة 1989م، ولذا لزم التصحيح».