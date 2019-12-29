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تتجه شركة «أمازون» الى احداث ثورة تقنية، حيث ستتيح للمستهلكين ميزة الدفع في متاجرها، دون الحاجة الى استخدام البطاقة المصرفية التقليدية.

وبحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فان أمازون حصلت على براءة اختراع لتطوير نظام للدفع، يتعرف على المستهلك من خلال يده.

وبفضل هذا النظام، سيكون المستهلك قادرا على دخول المتجر من خلال عرض يده أمام ماسح ذكي، واذا اشترى شيئا فانه سيدفع أيضا باستخدام طريقة «مسح اليد». ويتمكن النظام الذكي من التعرف على المستهلك من خلال الشرايين والخطوط الموجودة في راحة يده.

ويقوم النظام بتصوير بيانات اليد ثم يربطها بالمعلومات البنكية المسجلة، وهو ما يعني أن المستهلكين سيشترون أغراضهم دون أن يضطروا لحمل بطاقة مصرفية أو دفع النقود.

ولا يحتاج الدفع بالهاتف الذكي، خلال الوقت الحالي، سوى ثوان قليلة، لكن الصيغة الجديدة ستغني المستهلكين عن الاستعانة بأي جهاز، كما أن الصفقة ستتم في أجزاء قليلة من الثانية.

