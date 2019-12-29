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قوبل اعلان جامعة هندية مرموقة ببدء تقديمها تخصصا لطلاب قسم الطب، تعلمهم خلاله كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يزعمون أنهم يرون الأشباح، أو أنها تتملكهم وتتجسد فيهم، بالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. ووفقا للتقارير، فقد أقرت جامعة «باناراس هندو»، ومقرها مدينة فاراناسي بولاية أوتار براديش شمالي البلاد، تخصصا لــ«دراسات الأشباح» مدته 6 أشهر ابتداء من يناير المقبل. وقال مسؤولون في الجامعة ان البرنامج، الذي ستشرف عليه كلية «أيورفيدا» المتخصصة بنظام العلاج الهندوسي القديم، سيركز على دراسة وتحليل الاضطرابات النفسية الجسمية، والتي يتداخل فيها المرض النفسي مع الجسدي، والتي غالبا ما يتم الخلط بينها وبين الظواهر الخارقة، حسبما نقلت «بي بي سي». وقال مسؤول في الجامعة لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية انه سيتم انشاء وحدة «دراسات الأشباح» منفصلة في الجامعة. وأوضح عميد كلية «أيورفيدا» أن وحدة دراسات الأشباح تتعامل بشكل أساس مع الاضطرابات النفسية الجسدية والأمراض الناجمة عن أسباب غير معروفة أو الأمراض العقلية أو الحالات النفسية، مضيفا أن الجامعة كانت السباقة في الهند بادراج مثل هذا التخصص الذي من شأنه تعليم الأطباء الكيفية التي تدرس فيها كلية أيورفيدا معالجة الأمراض المرتبطة بالأشباح.

