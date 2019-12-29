أول النهار

أكد عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د. علي سيف النامي ان فريق الجامعة حقق نجاحاً متميزاً في البطولة الوطنية الثالثة للمناظرات على مستوى الجامعات والمؤسسات التي نظمها الفريق الوطني للمناظرات وبشراكة استراتيجية مع مركز مناظرات قطر، معربا عن فخره بما قدمه الطلبة خلال مشاركتهم في البطولة، مبيناً ان بطولة المناظرات اثبتت وجود طاقات طلابية قادرة على التناظر وابداء وجهات نظرها بكل رقي وأخلاق، ويأتي ذلك من خلال تأهلهم للمشاركة في بطولة دول آسيا للمناظرات وحصوهلهم على اعلى المراكز في البطولة الوطنية الثالثة للمناظرات.

جاء ذلك خلال التكريم الذي اقامته عمادة شؤون الطلبة لطلبة جامعة الكويت للمشاركين في البطولة الوطنية الثالثة للمناظرات على مستوى الجامعات والمؤسسات يوم الأحد الماضي في مبنى العمادة بحضور مساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية الدكتور ثقل العجمي والمشرف العام على مناظرات جامعة الكويت الدكتورة نوال الكندري والمشرف على فريق جامعة الكويت ا.سماح العتيبي.

وقام النامي بتكريم كل من الطالبة ريان الرفاعي من كلية الطب والطالبة ملاك الهندال من كلية الطب والطالبة مرام الغربة من كلية الطب والطالبة ياسمين العازمي من كلية الطب والطالبة رغد الربيعان من كلية الحقوق والطالب سلمان العتيبي من كلية الطب والطالب خالد القحطاني من كلة الهندسة والبترول والطالب محمد الشهاب من كلية الحقوق، الى جانب تكريم مساعد عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية الدكتور ثقل العجمي والمشرف العام على مناظرات جامعة الكويت الدكتورة نوال الكندري والمشرف على فريق جامعة الكويت ا.سماح العتيبي.

وذكر النامي ان عمادة شؤون الطلبة تهدف من خلال اشراك الطلبة في هذا النشاط الثقافي الى الارتقاء بطروحات طلبة الجامعة من خلال خلق بيئة ثقافية بين الأوساط الطلابية، وتنمية مواهب الطلبة في مجال فنون الكلام والخطابة، وصقل خبراتهم الشخصية وتطوير قدراتهم في مقارعة الحجة بالحجة والاستدلال المنطقي خلال الحوار والتناظر، بالاضافة الى تثقيف الطلبة بالقضايا المختلفة وتنويرهم وتطوير فكرهم وتوسعة قدراتهم في الحديث والنقاش والحوار واحترام رأي الآخرين.

وأكد النامي في الختام ان طلبة جامعة الكويت على قدر عالٍ من الرقي في الحديث وتبادل النقاش وتقديم الحجج الداعمة لمواقفهم وآرائهم، وننتظر منهم المزيد من التميز والابداع ببطولة دول آسيا للمناظرات.

