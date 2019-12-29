أول النهار

أعلنت ادارة المخطوطات والمكتبات الاسلامية عن الانتهاء واطلاق الفيلم الوثائقي «اشراقات» الذي يعكس اهتمام الادارة بالتراث والمعرفة ويعكس مدى حرص الادارة على نشر الثقافة الاسلامية حيث تضمن الفيلم عرضا تفصيليا لابرز انجازات الادارة وتطلعاتها المستقبلية وما تملكه من مكنوز من المخطوطات الاصلية والمصورة وتقديم نبذة عن مهام واختصاصات اقسام الادارة بما فيها القوى العاملة وتقديم فكرة موجزة عن كيفية ترميم المخطوطات الاصلية وتصويرها وتجليدها سعيا من الادارة بهذا العمل الى التميز والريادة بخدمة الباحثين ونشر الثقافة والوسطية بالمجتمع. وفي هذا السياق قال محمد ابراهيم الكندري رئيس قسم التجهيزات والصيانة عن الهدف الرئيس من مبادرة الادارة باصدار الفيلم الوثائقي مؤكدا بأنه جاء حرصا على ابراز دور الادارة في حفظ التراث والتاريخ واستقبال طلبة العلم المهتمين في تلك المجالات، وجهود الادارة في مجال حفظ وترميم المخطوطات مثمنا جهود المشرفة الاعلامية السيدة مريم منشر العصيمي المشرفة على البرامج والانشطة بالادارة لمتابعتها لتغطية فقرات الفيلم والمونتاج مع الشركة المعنية. واكد نجاح الادارة بجهود العاملين بها وبمتابعة حثيثة من مشعل فهد العتيبي مدير الادارة من افتتاح صرح متميز الا وهي مكتبة الصباحية العامة والتي تعد مركزا ثقافيا لاحتوائها على العديد من المرافق المختلفة التي تخدم فئات مجتمعية مختلفة وبالأخص الطفل وان الادارة مازالت تسعى الى استكمال بعض النواقص لتكون المكتبة منارة يقصدها الزوار من داخل وخارج البلاد وأن الادارة تحرص على توفير النظم والبرامج الآلية والتي من شأنها تسهيل عملية البحث عن الكتب والبرامج للباحثين ورواد المكتبات منوها بأن المكتبة ومنذ افتتاحها استقبلت العديد من طلبة المدارس بمراحل مختلفة واقيمت بمرافقها العديد من الفعاليات كان اخر هذه الفعاليات حملة التبرع بالدم بالتنسيق مع بنك الدم المركزي والتي لاقت اقبالا ملحوظا.