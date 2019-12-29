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أكد فريق لجنة الحدود الكويتية التابع لوزارة الخارجية المعني بالتفاوض بشأن اتفاقيتي المنطقة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ومذكرة التفاهم بشأن استئناف انتاج النفط في المنطقة ان اتفاق البلدين يعد تاريخياً وفي الوقت نفسه نهائي بشأن تحديد الحدود بين البلدين.

وأشار الفريق في لقاء مع تلفزيون الكويت مساء أمس الى ان اتفاق البلدين الأسبوع الماضي حسم جميع القضايا الحدودية في هذه المنطقة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وتم النص على ان تكون تسمية الخط الفاصل بين البلدين خطا دوليا وليس مقسوماً كما كان في السابق. وأوضح الفريق ان الاتفاقية اكدت حق البلدين بفرض سيادتهما على الأرض المقررة لكلا البلدين بالاضافة الى ما تحت الأرض من هذه الثروات.

وأكد الفريق ان السيادة ستكون لكلا البلدين على كل أرض خصصت لهما فالأرض الجنوبية ستكون للمملكة العربية السعودية والشمالية للكويت اما ثروات المنطقة المغمورة فستكون مشتركة عبر اقامة مركز عمليات بين البلدين لادارتها.

وأشار الفريق الى ان اتفاقية 1965 اقرت بان الحدود المحددة هي مؤقتة ولذلك جاءت الاتفاقية الاخيرة ملحقاً جديدا وليست ترسيماً جديدا للحدود مع المملكة العربية السعودية.

وأكد الفريق ان توقيع الاتفاقيتين ومذكرة التفاهم بين الكويت والمملكة العربية السعودية يعد انجازا مهما في هذه المرحلة ضمن الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وقال رئيس الفريق مجدي الظفيري ان قيادتي البلدين كانتا حريصتين على فتح المجال لجميع المواضيع والأمور الفنية المتعلقة، مشيرا الى ان توجيهات سمو الامير الشيخ صباح الأحمد كانت واضحة لنا بالحرص على التوافق الرسمي للتعامل مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية والحفاظ على العلاقات القوية والوثيقة مع المملكة.

وأضاف: عملنا على هدف واحد وهو الاتفاق وليس الافتراق او الخلاف وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين ونحن سعداء بهذا الانجاز الكبير بين البلدين، خاصة وان لقاء سمو الأمير مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في فبراير الماضي وضع الاطار العام للوصول الى هذه النتيجة المهمة.

وأشار الظفيري الى ان وحدة المصير الخليجي بشكل عام ووحدة المصير الكويتي والسعودي بشكل خاص اسهمت في الوصول الى هذا الاتفاق، مشددا على ان مرحلة التفاوض سادها الود والمحبة والأريحية في التداول مما يدل على العمق الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف: كما يجب ان نشيد بدور الجندي المجهول في هذه الاتفاقية وهو رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي عمل بتوجيهات سامية للوصول الى هذا الاتفاق مع القيادة في المملكة العربية السعودية.

