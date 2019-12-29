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اعلنت الحملة الوطنية (الكويت تزرع) انها نجحت بزراعة خمسة الاف شتلة من شجر السدر البري والعوسج والعرفج في ساعتين بمشاركة نحو 300 متطوع ومتطوعة في محمية العبدلية ضمن اطار الفعاليات التي نظمتها امس.

وأوضحت مديرة برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) د. اميرة الحسن في تصريح لـكونا أمس السبت على هامش الفعاليات ان الحملة تأتي تحقيقا للبند الـ15 من اهداف التنمية المستدامة بتعاون مشترك بين برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركة نفط الكويت. بدوره قال مدير عمليات شرق الكويت في شركة نفط الكويت المسؤول عن محمية العبدلية عمر صادق في تصريح مماثل انه تم البدء في انشاء المحمية منذ عام 2011 بزراعة مليون و200 الف متر مربع اذ تمت زراعة 20 الف متر بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. ولفت الى انه تمت في المرحلة الثانية زراعة مليون و700 الف متر ومن ثم المرحلة الثالثة التي تضمنت زراعة خمسة ملايين متر، مشيرا الى ان المساحة الاجمالية تبلغ ثمانية ملايين متر مربع. واشار الى ان المحمية تضم نحو 155 الف نبتة صحراوية اضافة الى انه لدى فريق الحملة بذور وشتلات تغطي مساحات كبيرة تقوم بتوزيعها على المهتمين.