الأولى

تناقش اللجنة المالية اليوم مشروع قانون باصدار قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس، بحضور وزير التجارة خالد الروضان. يتضمن المشروع الذي اعتمدته الحكومة واحالته الى مجلس الأمة انشاء محكمة للافلاس وتخصيص قاضٍ لانهاء اعلان الافلاس، حيث تركزت مواد المشروع الـ 292 حول الطلبات الخاصة بالافلاس والتسوية الوقائية واعادة الهيكلة وتحديد المستندات ذات العلاقة الواجب تقديمها، والاطار الزمني للادارة، بالاضافة الى تعيين الأمين والمراقب والمحقق، وذلك في حالة قبول قاضي الافلاس افتتاح اجراءات اعادة الهيكلة او شهر الافلاس.

وتناول ايضا احكام التسوية الوقائية والشروط والحالات التي يجوز فيها تقديم الطلب والمستندات اللازمة، وآثار قبول الطلب واختصاصات دائرة الافلاس في شأن عقود المدين او ما يطلبه من تحويل او يعقده من قروض، واثار القرار الصادر بافتتاح اجراءات التسوية.

من جانب آخر، اعلن النائب محمد المطير تأجيل استجوابه المزمع ان يقدمه الى رئيس مجلس الوزراء حتى تنتهي المدة التي حددها المجلس للجنة التشريعية (شهرا) من اجل ادراج تشريع العفو الشامل، لافتا الى وجود بوادر ايجابية بشأن استعجال قانون العفو الشامل.

وبخصوص التحقيق في تزوير الجناسي، قال المطير انه لا يثق ان يحقق في الموضوع مجلس بهذه التركيبة، مستدركا بقوله: اذا كانت الحكومة جادة في الموضوع فلتحول كل الملفات المشكوك بها ومن سهلها الى النيابة ومن ثم الى القضاء، اما غير هذا فهو تكسب من البعض، وخلط للأوراق من قبل الحكومة، مبينا ان هذه هي اسباب عدم مشاركته في التصويت على اقتراحات تشكيل لجان التحقيق في تزوير الجنسية.

من ناحيته، ثمن النائب خالد العتيبي موقف النائب المطير لاتاحته مزيدا من الوقت من اجل التفاوض، وطمأنة الجميع على ان التنسيق النيابي الذي غاب سابقاً اصبح حاضراً في قضية العفو الشامل الذي سيتحقق نجاحه قريباً ان استمرت الحكومة على نهج جلستها الأولى وتعاونت لاقرار القوانين الشعبية المعطلة وحينها سيكون الجميع فائزاً.

وفي ذات السياق قال النائب فراج العربيد: ليعلم الجميع انني ضد مزوري الجنسية، ومع وضع حد لهذه القضية فقد كنت وما زلت وسأبقى مع التحقيق في هذا الملف الذي هو من اختصاص الداخلية والدفاع.