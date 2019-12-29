الأولى



كشفت وثيقة حكومية حصلت النهار على نسخة منها عن تشدد حكومي في تحصيل الديون المستحقة للحكومة تجاه الغير والتي قاربت من مستوى الملياري دينار بنهاية نوفمبر الماضي، لافتة أن جهات حكومية اتخذت اجراءات صارمة للحفاظ على المال العام وتحصيل الديون المستحقة من بينها : الوصول للمستهلكين بالاسم والعنوان من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اصدار تكليف بالوفاء لصاحب الدين أو الورثة، عدم استفادة أي مستهلك من خدمات الوزارة الا بعد اتمام سداد الفواتير، اعتماد الوسائل الالكترونية للتحصيل تسهيلاً على العملاء، ادراج شرط براءة الذمة ضمن

