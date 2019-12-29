الأولى

طالب وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص المسؤولين بالإدارة العامة للطيران المدني بتقديم خطة شاملة قابلة للتنفيذ لتطوير العمل في جميع مرافق الطيران المدني. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها أمس الى مرافق المطار (T1-T4) واطلع خلالها على سير العمل والخدمات المقدمة للمغادرين والقادمين.

وقال الحريص في تصريح صحافي بعد الانتهاء من الجولة ان زيارته هي الأولى عقب توليه الوزارة وستكون بداية لسلسلة زيارات ميدانية للاطلاع على سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين. وبين أنه لن يقبل بوجود أي تقصير يعيق تنفيذ المشاريع، وأنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يقصر في عمله او يعرقل إنجاز المشاريع التي ترتبط ارتباطا مباشرا برؤية الكويت 2035، داعيا الجميع إلى مد يد التعاون وتذليل جميع المصاعب للارتقاء بهذا المرفق الحيوي من خلال إنجاز مشاريع الإدارة العامة للطيران المدني. وأشار الحريص إلى أنه اجتمع مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني وعدد من قياديي الإدارة واستمع إلى شرح مفصل عن آلية عمل الإدارة وكذلك الى الملاحظات التي تعيق سير العمل، مؤكدا حرصه التام على متابعة مشاريع خطة التنمية التي تقع تحت مظلة الإدارة العامة للطيران المدني وفقا للجدول الزمني الذي وضع لها. ولفت إلى أن تلك المشاريع ستكون من أولوياته وانه سيتابع مراحل تنفيذها عن قرب.